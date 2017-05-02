На строевом плацу в/ч 54804 прошел торжественный митинг, посвященный очередной годовщине со дня образования воинской части.

В мероприятии приняли участие личный состав и ветераны в/ч 54804, а также представители общественных организаций города Барановичи.

Первым слово для поздравления авиаторов со знаменательным событием взял командир воинской части летчик-снайпер полковник Юрий Пыжик:

— Поздравляю весь личный состав, наших ветеранов с 66‑й годовщиной со дня образования воинской части. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и стабильности на земле, а в небе — летной погоды!

По традиции не обошлось и без подарков — в соответствии с праздничным приказом командира воинской части были поощрены лучшие военнослужащие.

По окончании митинга под звуки марша в исполнении оркестра Барановичской военной комендатуры личный состав в/ч 54804 отправился на места несения службы. Ведь сегодня на плечи авиаторов возложены важные и ответственные задачи. Как и 66 лет назад, барановичские летчики несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей страны. Личный состав в/ч 54804 участвует во всех крупномасштабных учениях, проводимых в Республике Беларусь, а также в совместных с российскими коллегами мероприятиях боевой подготовки. С 2007 года летчики-истребители тренируются в совершении посадок и взлетов с аэродромных участков дорог. Гости парадов, приуроченных к знаменательным датам, могут видеть в небе над Минском истребители МиГ‑29, ведомые барановичскими асами.

Соб. инф.