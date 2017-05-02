1 мая 740‑я Минская орденов Суворова и Кутузова III степени зенитная ракетная бригада, которой командует полковник Дмитрий Ткаченко, отметила 74‑ю годовщину со дня образования.

Первая страница летописи бригады была написана 1 мая 1943 года, когда на станции Сетунь Московской области был сформирован 1701‑й зенитный артиллерийский полк. Степной, Воронежский, 2‑й Украинский фронты…

В июле 1944 года одна из батарей полка, следуя за танками передового отряда, вошла в Минск. Затем были 1‑й Прибалтийский и 2‑й Белорусский фронты…

1 сентября 1995 года при реформировании двух отдельных групп ПВО была образована 740‑я зенитная ракетная бригада. Нынешние воины-зенитчики постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство.

Сегодня в бригаде служат настоящие профессионалы, такие как подполковники Иван Селицкий, Пётр Данилович и Владимир Канашенко, майор Виталий Демьянович, капитан Денис Рабиза и многие другие.

Полковник Дмитрий Ткаченко так оценил ратный труд армейского коллектива 740 зрбр:

— Личный состав бригады высоко чтит традиции поколений воинов‑зенитчиков, непрерывно совершенствует боевую выучку, способен выполнить задачи по защите мирного неба Беларуси.

Капитан Татьяна Шишова