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Критерий – высокое качество

02.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В целях обеспечения надежной работы военной техники в летний период эксплуатации сейчас во всех частях проводится ее сезонное обслуживание.

Главным действующим лицом при организации этой ответственной кампании в 85‑й бригаде связи (линейной) является заместитель командира 85 брс (л) по вооружению — начальник технической части подполковник Вадим Новогран. Он и отвечает за тщательное целенаправленное поддержание вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в постоянной боевой готовности.

Для этого в части готовят к летним условиям эксплуатации и средства подвижности, и средства связи, и средства электропитания, и даже кабельное имущество. Сезонное обслуживание ВВСТ — не разовый акт, а комплекс мероприятий. В 85‑й бригаде связи, как и везде, к переводу техники привлечен весь личный состав.

— Наша главная задача, — отметил подполковник Вадим Новогран, — в назначенные сроки выполнить все необходимые мероприятия качественно, надежно подготовить технику к эксплуатации в условиях повышенной температуры воздуха, запыленности. Чтобы качество перевода техники было высоким, необходимо строгое соблюдение личным составом технологической дисциплины, ответственное отношение каждого военнослужащего к выполнению своих обязанностей. Ведь ничего, по сути, придумывать не надо, все уже продумано производителями техники и пошагово расписано в регламенте технического обслуживания, который имеется на каждый автомобиль, каждую радиостанцию, на другие средства связи и приборы.


Старший прапорщик Владимир Кумейша и рядовой Богдан Аболтин

 
 
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