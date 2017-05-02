В этом году исполняется 75 лет со дня создания отряда специального назначения «Славный»

Каждый боец в тылу у немцев стоит десяти. Он расчищает путь победы нашей армии. Он первый разведчик грядущей победы. Когда его спросят после войны: ты где воевал?, он только махнет рукой — он воевал впереди всех, в тылу врага!

Илья Эренбург

Удача поисковика

Поздняя осень. Человек с рюкзаком за плечами упорно пробирается сквозь кустарники и буреломы. Изредка он останавливается, делает пометки на карте, а затем снова продолжает идти по сложному, одному ему ведомому маршруту.

…О том, что где-то среди заповедных усакинских болот на Могилевщине существует воинское захоронение, инженер по образованию и краевед по убеждению Олег Зайцев знал еще с детства от матери и деревенских старожилов. Методично прочесывая лесные массивы, он сузил круг своих долгих поисков и вплотную приблизился к границам Друцкого военного лесхоза.

Однажды, возвращаясь из леса, Олег зашел к директору лесхоза Анатолию Манёнку. В разговоре выяснилось, что через несколько дней в районе острова Веремеевка, что лежит среди топей, лесхоз будет вести заготовку древесины.

Это известие побудило Олега Михайловича отложить все дела и срочно заняться продолжением поиска могил. Первый день блужданий по лесу результатов не дал. Но упрямый и настойчивый Зайцев хорошо понимал, что если он не найдет эти захоронения до начала работ по вырубке леса, то позже он тем более их не найдет. Поэтому на следующий день с самого раннего утра снова отправился в лес, еще раз обошел окрестности. Результата по-прежнему не было… В отчаянии уже хотел идти домой, как вдруг заметил какую-то полусгнившую дощечку. Интересно, откуда среди леса обработанный кусок доски? Разгреб листья и мох — и поднял еще одну, потом еще одну…

«Наверное, это и есть то, что я ищу», — подумал Зайцев. Осмотрелся. Подошел к старому дубу, обошел вокруг него — и снова удача: на стволе виднелся прибитый гвоздями кусок жести. На сердце потеплело: ведь кто-то же неслучайно пометил это место?! Олег начал разгребать лесную подстилку. Под ней обнаружились едва заметные песчаные пятна. Последние сомнения отпали — это и есть то самое воинское захоронение, которое он так долго искал!

Было это в далеком 1995 году…

Дневник чекиста

Через пару дней Олег Зайцев привел на это место лесников и деревенских школьников. Они расчистили от густых зарослей площадку и нашли на ней 16 солдатских могил. Немного подправили их, приподняли над землей. Постояли, минуту помолчали и пошли домой.

Вскоре в лесхоз прибыла съемочная группа. Она снимала сюжет для телевидения о Друцком военном лесхозе, и совершенно случайно Олег Михайлович рассказал журналистам о своей недавней находке. Когда материал вышел в эфир, этот сюжет увидела могилевская учительница Елена Киреева, которая по воле судьбы стала обладательницей уникального документа.

Это был дневник старшего лейтенанта НКВД Михаила Оборотова, сражавшегося в годы войны в составе спецотряда НКВД «Славный». На 109 листах, исписанных мелким, похожим на рассыпанный бисер почерком была зафиксирована история почти 30 месяцев партизанской борьбы. Уникальная рукопись донесла до потомков дух эпохи и дыхание войны. За конкретными датами, по-военному четкими, лаконичными фразами стояли невыдуманные истории о партизанских буднях отряда специального назначения.