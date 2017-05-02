Женская сборная Беларуси по теннису сыграет в решающем поединке Кубка Федерации

Наши девушки (Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко) в напряженных матчах на «Чижовка-Арене» вырвали победу у сборной Швейцарии. И впервые в истории вышли в финал мировой группы Кубка Федерации — неофициального командного чемпионата мира по теннису.

Примечательно, что феноменального успеха наши теннисистки добились без лидера команды — Виктории Азаренко. А потому на бумаге явными фаворитами выглядели как раз представительницы Швейцарии. Так, Тимеа Бачински и Виктория Голубич занимают в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 22‑е и 54‑е места в одиночном разряде соответственно. Тогда как первая ракетка нынешней белорусской сборной Александра Саснович в этом списке лишь 96‑я.





Но в том и изюминка Кубка Федерации, что в матчах этого турнира на первый план выходят не места в рейтинге, не личные достижения и награды. Куда важнее стремление биться за победу до конца, невзирая на то, насколько именитый соперник находится по ту сторону корта. Это в далеком 2004‑м наглядно доказали в Кубке Дэвиса (мужском аналоге Кубка Федерации) Максим Мирный и Владимир Волчков, обыграв теннисистов из России. Не менее убедительны были и наши девушки в феврале этого года, на стадии четвертьфинала уверенно обыграв более мастеровитую сборную Нидерландов. К слову, за самоотверженную игру в февральском матче наша вторая ракетка Арина Соболенко была награждена престижной премией Международной теннисной федерации Fed Cup Heart Award 2017. По традиции она достается теннисисткам, которые играют сердцем, демонстрируют на корте мужество и верность своей команде.

Но вернемся к событиям апреля. После первого дня в матче Беларуси и Швейцарии счет оказался равным — 1:1. Победное очко в копилку нашей сборной принесла Александра Саснович, обыгравшая в тяжелейшем трехсетовом поединке Викторию Голубич (6:3, 5:7, 7:5). А вот 18‑летняя Арина Соболенко, хоть и сумела навязать борьбу более опытной и титулованной Тимеа Бачински, уступила сопернице — в решающие моменты матча сказалось мастерство швейцарской теннисистки — 4:6, 5:7.

Так что во второй день борьбу теннисисткам приходилось начинать, по сути, с чистого листа. С той лишь оговоркой, что у Швейцарии в рукаве оставался явный козырь — на парную встречу у них была заявлена «победительница всего на свете» легендарная Мартина Хингис. Шансы на победу в паре у наших соотечественниц были призрачными. Чтобы гарантированно выйти в финал, белорусским теннисисткам нужно было победить соперниц в обеих личных встречах.

Первыми на корт «Чижовка-Арены» вышли лидеры команд Александра Саснович и Тимеа Бачински. И Александра в который раз подтвердила статус отменного командного игрока. На фоне усталости после стартового трехсетового поединка, невзирая на фаворитский статус соперницы, наша первая ракетка выдала блестящий матч. Не оставив шансов в первом сете (6:2) и уверенно поведя во втором, лишь в самой концовке второй партии Саснович заставила зрителей поволноваться. Бачински, дважды взяв подачу Александры, сумела довести дело до тай-брейка. Однако и в этом микроматче белоруска не оставила сопернице ни шанса — 7:2!..

Судьба путевки в финал решалась в поединке вторых номеров команд — Арины Соболенко и Виктории Голубич. И спортсменки выдали настоящий спортивный триллер. Теннисистки обменялись победными партиями и в решающем сете шли буквально мяч в мяч вплоть до счета 4:4. И в решающий момент за дело взялась… Виктория Азаренко! Молодая мама, хоть и не была заявлена на матч, все время находилась на скамейке белорусской сборной и искренне болела за соотечественников. И в минуты, когда Арине Соболенко как никогда нужна была поддержка родных трибун, Азаренко стоя «заводила» арену. Кто знает, возможно именно болельщики придали сил и уверенности Арине и помогли сделать важнейший брейк в концовке третьего сета и довести матч до победы. 6:3, 2:6, 6:4 — Беларусь в финале мировой группы Кубка Федерации!

Шанс стать лучшей теннисной командой мира у наших девушек будет поистине уникальный. Ведь решающий матч также пройдет в Минске. И пускай в соперниках будет самая титулованная сборная Кубка Федерации — дружина из США 17 раз выигрывала турнир. Белорусские теннисистки доказали, что авторитетов для них нет. Почему бы не подтвердить это еще раз — в ноябре нынешнего года?..

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото Юлии Гончар