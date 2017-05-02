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Чемпионат мира по муай-тай – в Минске

02.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Сегодня в Минске во Дворце спорта стартует чемпионат мира по муай-тай.

За право называться чемпионом мира будут бороться сильнейшие спортсмены из 100 стран.

Среди них — и сборная нашей страны, которая уже давно вошла в элиту мирового муай-тай и является одной из ведущих в тайском боксе. Достойный бой соперникам готовятся дать Елена Лешкевич, Виталий Гурков, супруги Мария и Дмитрий Валент.

К слову, белорусские спортсмены ни разу не возвращались с элитных турниров по муай-тай без наград, а победить родоначальников тайского бокса в общекомандном зачете удавалось лишь нашим бойцам.

— Мы хотим сделать этот чемпионат праздником спорта, и этот праздник приурочим ко Дню Победы, — рассказал первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолий Симончик. — Я уверен в нашей команде. У нас замечательные спортсмены, тренеры, организаторы. Мы провели на высоком уровне не один профессиональный турнир. Поэтому, уверен, и чемпионат мира мы проведем достойно.

Приходите во Дворец спорта, болейте за наших!

Соб. инф.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске во Дворце спорта стартует чемпионат мира по муай-тай. За право называться чемпионом мира...

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