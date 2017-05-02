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Новации в обороте "вейпов" и табака: что ждет курильщиков и рынок?
02.05.2017 21:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. В Беларуси планируется радикально изменить правила работы на табачном рынке: электронные сигареты приравняют к обычным табачным изделиям, будут также изменены правила торговли сигаретами, а курильщиков ожидают новые ограничения.
Sputnik изучил основные новации, которые были анонсированы на совещании о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности, которое провел президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник.
Дым сигарет с ментолом или Такие же, как все
На совещании главе государства был представлен проект нормативного акта, регламентирующего новации в обороте табачных изделий и электронных сигарет.
Основные положения документа закрепляют выдвинутую министерством антимонопольного регулирования и торговли еще в минувшем году инициативу по введению ограничений на оборот электронных сигарет и жидкостей.
В марте этого года МАРТ завершил работу над проектом соответствующего декрета президента. Согласно документу, ведомство предлагает приравнять электронные сигареты к табачным изделиям.
В ходе совещания Лукашенко согласился с этим предложением, но поручил доработать предлагаемые нормы с учетом общественного мнения, а также предусмотреть эффективные механизмы контроля за соблюдением законодательства, сообщили в пресс-службе президента.
Что это значит на практике?
Когда электронные сигареты и жидкости для них будут законодательно отнесены к табачным изделиям, на них станут автоматически распространяться уже действующие в республике правила оборота этой категории товаров.
В частности, как следует из ранее подготовленного МАРТ проекта декрета, ввоз, хранение, торговля оптом и в розницу электронных устройств для курения и расходников к ним с 1 января 2019 года станут лицензируемыми видами деятельности.
© Фото: пресс-служба президента
МАРТ предлагал ввести и исключительное право государства на импорт таких изделий. То есть, будет определена компания, которая получит все права специмпортера. Примечательно, что именно институт специмпортера/спецэкспортера, уже существующий в стране для торговли нефтепродуктами и калийными удобрениями, противоречит нормам ВТО и вызывает нарекания международных финансовых институтов.
Кроме того, электронные сигареты и жидкости для них должны маркироваться контрольными знаками, также указывалось в проекте декрета.
Планируется запретить рекламу электронных систем курения и их продажу несовершеннолетним. Также будут определены места, где можно реализовывать данные устройства, сообщила журналистам по итогам совещания у главы государства начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская.
Ограничения для курильщиков и торговли
По словам Брезовской, с 2021 года в Беларуси планируется также запретить использование надкассового оборудования для хранения и продажи табачных изделий.
Таким образом, сигарет не будет на кассах магазинов, подчеркнула она.
Между тем, в Беларуси уже достаточно длительное время действует норма, по которой запрещена открытая выкладка табачных изделий. В крупных гипермаркетах и магазинах с относительно большой торговой площадью продажа сигарет вынесена в отдельные отделы, в магазинах шаговой доступности сигареты по-прежнему продаются на кассах, но покупатели могут увидеть только отпечатанный на бумаге перечень продукции и цену на нее.
Кроме того, сообщила Брезовская, МАРТ считает правильным полностью запретить "курение на пляжах, в лифтах и в автомобилях в присутствии детей до 14 лет".
На данный момент в белорусских Правилах дорожного движения отсутствует норма, запрещающая водителям и пассажирам. Между тем, в таких же правилах во многих европейских странах курение за рулем считается нарушением, за которое положен штраф.
"Мы видим, что электронные системы курения набирают популярность, поэтому было принято решение распространить ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения", — пояснила Брезовская, мотивируя позицию ведомства.
Медики: вред электронных сигарет преуменьшен
Между тем, именно во вторник в МПЦ Sputnik состоялся видеомост Минск-Астана, который был посвящен вопросам заболеваний дыхательной системы. Один из вопросов, затронутых в ходе видеомоста касался как раз курения электронных сигарет.
© Sputnik / Виктор Толочко
"За курением кроется развитие и других заболеваний. Независимо от того, что человек курит, это имеет токсическое воздействие на легкие. Во что это выльется, сейчас предсказать сложно, но с электронными сигаретами нужно быть осторожными, особенно тем, кто подвержен астме", — заявила в ходе видеомоста доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии ГУО "Белорусской медицинской академии последипломного образования", аллерголог и иммунолог Татьяна Барановская.
Со своей стороны представители здравоохранения Казахстана отметили, что в республике распространены не столько электронные сигареты, сколько кальян. Курение кальяна особенно популярно среди подростков."Возможно, вреда от этого еще больше, чем от обычных сигарет", — предположил эксперт из Астаны, аллерголог, профессор кафедры Медицинского университета Астаны Рафаил Розенсон.
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Электронные сигареты и жидкости для них приравняют к табачным изделиям, МАРТ анонсирует и новые ограничения для курильщиков.
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