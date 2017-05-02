МИНСК, 2 мая – Sputnik. Рок-группа Eagles, исполнитель всемирно известного хита "Отель Калифорния" (Hotel California), подала в суд на мексиканскую гостиницу с аналогичным названием.

В иске, который был подан в суд Лос-Анджелеса, отмечается, что владельцы отеля Todos Santos, расположенного в мексиканском штате Нижняя Южная Калифорния, используют название Hotel California в целях маркетинга. При этом, как заявляют в группе, менеджеры гостиницы сообщают постояльцам, что отель связан с легендарным коллективом, что не соответствует действительности.

Ранее данный отель в Мексике действительно назывался Hotel California, но в 1950-х сменил наименование. Продвижение старого бренда было начато после того, как заведение в 2001 году купила канадская супружеская пара Стюарт.

Композиция Hotel California группы Eagles вошла в одноименный альбом, выпущенный в 1976 году – пластинка стала одной из самых успешных в истории мировой рок-музыки.