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Рок-группа Eagles подала в суд на гостиницу Hotel California в Мексике

02.05.2017 20:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Рок-группа Eagles, исполнитель всемирно известного хита "Отель Калифорния" (Hotel California), подала в суд на мексиканскую гостиницу с аналогичным названием.

Рок-группа Eagles подала в суд на гостиницу Hotel California в Мексике
© YouTube / Juan Sebastián Rodríguez Isáziga
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В иске, который был подан в суд Лос-Анджелеса, отмечается, что владельцы отеля Todos Santos, расположенного в мексиканском штате Нижняя Южная Калифорния, используют название Hotel California в целях маркетинга. При этом, как заявляют в группе, менеджеры гостиницы сообщают постояльцам, что отель связан с легендарным коллективом, что не соответствует действительности.

Ранее данный отель в Мексике действительно назывался Hotel California, но в 1950-х сменил наименование. Продвижение старого бренда было начато после того, как заведение в 2001 году купила канадская супружеская пара Стюарт.

Композиция Hotel California группы Eagles вошла в одноименный альбом, выпущенный в 1976 году – пластинка стала одной из самых успешных в истории мировой рок-музыки.

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявляют в группе, менеджеры гостиницы сообщают постояльцам, что отель связан с легендарным коллективом, что не соответствует действительности.

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