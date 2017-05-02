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Минское метро не работало из-за "безумного поступка"

02.05.2017 20:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Автозаводская линия Минского метрополитена останавливалась во вторник в вечерний час пик из-за "безумного поступка" молодого человека, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.

Минское метро не работало из-за "безумного поступка"
© Sputnik / Виктор Толочко
Милиция выясняет, зачем молодой человек убежал в тоннель метро в Минске

Инцидент произошел вечером во вторник, 2 мая. Минчане начали сообщать о проблемах в движении поездов на красной линии около 18:10. В 18:14 в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена появилось сообщение, что проблема вызвана техническими причинами — идет выяснение обстоятельств. Спустя несколько минут доступ пассажиров на станции Автозаводской линии и вовсе ограничили.

В 18:24 подземка заработала в штатном режиме — движение поездов было восстановлено. Как выяснилось, остановка работы подземки было вызвана "совершенно безумным поступком" молодого человека — он спрыгнул на пути и побежал в тоннель. Нарушителя удалось задержать сотрудникам подземки.

Личность нарушителя устанавливается. Мотивы и причины, которые побудили "экстремала" прыгнуть на пути, выясняют правоохранители. 

 
Теги: Минск
 
 
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В час пик на пути спрыгнул молодой человек, сотрудники метрополитена задержали его в тоннеле.

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