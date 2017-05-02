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Минское метро не работало из-за "безумного поступка"
02.05.2017 20:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Автозаводская линия Минского метрополитена останавливалась во вторник в вечерний час пик из-за "безумного поступка" молодого человека, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел вечером во вторник, 2 мая.
В 18:24
Личность нарушителя устанавливается. Мотивы и причины, которые побудили "экстремала" прыгнуть на пути, выясняют правоохранители.
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В час пик на пути спрыгнул молодой человек, сотрудники метрополитена задержали его в тоннеле.
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