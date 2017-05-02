МИНСК, 2 мая — Sputnik. Автозаводская линия Минского метрополитена останавливалась во вторник в вечерний час пик из-за "безумного поступка" молодого человека, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.



© Sputnik / Виктор Толочко Милиция выясняет, зачем молодой человек убежал в тоннель метро в Минске

Инцидент произошел вечером во вторник, 2 мая. Минчане начали сообщать о проблемах в движении поездов на красной линии около 18:10 . В 18:14 в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена появилось сообщение, что проблема вызвана техническими причинами — идет выяснение обстоятельств. Спустя несколько минут доступ пассажиров на станции Автозаводской линии и вовсе ограничили.

В 18:24 подземка заработала в штатном режиме — движение поездов было восстановлено . Как выяснилось, остановка работы подземки было вызвана "совершенно безумным поступком" молодого человека — он спрыгнул на пути и побежал в тоннель. Нарушителя удалось задержать сотрудникам подземки.

Причины, побудившие молодого человека на совершенно безумный поступок, также выясняют сотрудники милиции. — Minskmetro (@minmetro) 2 мая 2017 г.

Личность нарушителя устанавливается. Мотивы и причины, которые побудили "экстремала" прыгнуть на пути, выясняют правоохранители.