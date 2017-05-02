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ГПК предупредил туристов об очередях в ПП "Мядининкай"
02.05.2017 20:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Очереди могут образоваться при пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Мядининкай", сообщил во вторник Государственный пограничный комитет Беларуси.
"По поступившей от сопредельной стороны информации, из-за проблем с таможенным оборудованием у литовских контрольных служб возможно возникновение задержек с оформлением граждан и грузов", – сказали в комитете.
Там также уточнили, что в связи с этим могут образовываться очереди в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский ПП "Каменный Лог").
В ГПК порекомендовали гражданам и перевозчикам, которые собираются в Литву, учесть при поездках эту информацию и выбрать менее загруженные пункты пропуска – "Бенякони" и "Привалка".
Собеседники Sputnik отметили, что об устранении неполадок комитет сообщит дополнительно.
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В ГПК порекомендовали гражданам и перевозчикам, которые собираются в Литву, учесть при поездках эту информацию и выбрать менее загруженные пункты пропуска.
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