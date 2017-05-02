МИНСК, 2 мая – Sputnik. Очереди могут образоваться при пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Мядининкай", сообщил во вторник Государственный пограничный комитет Беларуси.

"По поступившей от сопредельной стороны информации, из-за проблем с таможенным оборудованием у литовских контрольных служб возможно возникновение задержек с оформлением граждан и грузов", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что в связи с этим могут образовываться очереди в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский ПП "Каменный Лог").

В ГПК порекомендовали гражданам и перевозчикам, которые собираются в Литву, учесть при поездках эту информацию и выбрать менее загруженные пункты пропуска – "Бенякони" и "Привалка".

Собеседники Sputnik отметили, что об устранении неполадок комитет сообщит дополнительно.