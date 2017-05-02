Около 350 медалей, монет, банковских банкнот пыталась незаконно переместить через таможенную границу украинка, сообщает Брестская таможня.



Фото: Брестская таможня

Женщина въезжала в Беларусь через пункт пропуска «Верхний Теребежов» из Украины. При проведении таможенного контроля в транспортном средстве таможенники обнаружили сумку, рюкзак и картонные коробки. В них находились медали, монеты, медальоны, пряжки, ордена, нагрудные знаки, а также подсвечники, вазы, шкатулка, бинокль.

Товары направили на экспертизу в лабораторию.