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Украинка пыталась ввезти в Беларусь около 350 медалей, монет, банковских банкнот

03.05.2017 07:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Около 350 медалей, монет, банковских банкнот пыталась незаконно переместить через таможенную границу украинка, сообщает Брестская таможня.


Фото: Брестская таможня

Женщина въезжала в Беларусь через пункт пропуска «Верхний Теребежов» из Украины. При проведении таможенного контроля в транспортном средстве таможенники обнаружили сумку, рюкзак и картонные коробки. В них находились медали, монеты, медальоны, пряжки, ордена, нагрудные знаки, а также подсвечники, вазы, шкатулка, бинокль.

Товары направили на экспертизу в лабораторию.

 
 
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Также она везла монеты, медальоны, пряжки, ордена, нагрудные знаки, подсвечники, вазы, шкатулку и бинокль.

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