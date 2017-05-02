|
Украинка пыталась ввезти в Беларусь около 350 медалей, монет, банковских банкнот
03.05.2017 07:19 — Новости Общества | Tut.by
Около 350 медалей, монет, банковских банкнот пыталась незаконно переместить через таможенную границу украинка, сообщает Брестская таможня.
Женщина въезжала в Беларусь через пункт пропуска «Верхний Теребежов» из Украины. При проведении таможенного контроля в транспортном средстве таможенники обнаружили сумку, рюкзак и картонные коробки. В них находились медали, монеты, медальоны, пряжки, ордена, нагрудные знаки, а также подсвечники, вазы, шкатулка, бинокль.
Товары направили на экспертизу в лабораторию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также она везла монеты, медальоны, пряжки, ордена, нагрудные знаки, подсвечники, вазы, шкатулку и бинокль.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии