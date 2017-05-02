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В Витебске откроют новый музей - в память о блокаде Ленинграда

03.05.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Блокадники Ленинграда собрали экспонаты для музея в витебской СШ № 28. Он откроется 6 мая, сообщили БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма горисполкома.


Иллюстративный снимок. Фото: Игорь Матвеев

«Идея создания такого музея принадлежит самим блокадникам. Сегодня в Витебске их проживает 49 человек. Они собрали экспонаты для будущей музейной комнаты, помещение под которую выделили в нашей школе. Большую помощь в создании оказала директор Музея Миная Шмырева. Учитель истории подготовил несколько экскурсоводов из числа учеников. Они проведут для гостей экскурсию в день открытия, а затем будут принимать посетителей по заявкам», — рассказала педагог-организатор СШ № 28 Наталья Ковалевская.

В основе экспозиции — оригиналы и копии документов: письма и автобиографии, удостоверения о героическом участии в обороне блокадного Ленинграда, газетные вырезки, фотографии. Некоторые из блокадников передали в фонд музея медали, личные вещи. Всего в экспозиции насчитывается около 120 экспонатов.

Ожидается, что на торжественном открытии среди почетных гостей будут присутствовать жители и участники обороны Ленинграда, которые специально приедут в Витебск из других городов.

 
Теги: Витебск
 
 
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В основе экспозиции - оригиналы и копии документов: письма и автобиографии, удостоверения о героическом участии в обороне блокадного Ленинграда, газетные вырезки,...

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