Блокадники Ленинграда собрали экспонаты для музея в витебской СШ № 28. Он откроется 6 мая, сообщили БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма горисполкома.



Иллюстративный снимок. Фото: Игорь Матвеев

«Идея создания такого музея принадлежит самим блокадникам. Сегодня в Витебске их проживает 49 человек. Они собрали экспонаты для будущей музейной комнаты, помещение под которую выделили в нашей школе. Большую помощь в создании оказала директор Музея Миная Шмырева. Учитель истории подготовил несколько экскурсоводов из числа учеников. Они проведут для гостей экскурсию в день открытия, а затем будут принимать посетителей по заявкам», — рассказала педагог-организатор СШ № 28 Наталья Ковалевская.

В основе экспозиции — оригиналы и копии документов: письма и автобиографии, удостоверения о героическом участии в обороне блокадного Ленинграда, газетные вырезки, фотографии. Некоторые из блокадников передали в фонд музея медали, личные вещи. Всего в экспозиции насчитывается около 120 экспонатов.

Ожидается, что на торжественном открытии среди почетных гостей будут присутствовать жители и участники обороны Ленинграда, которые специально приедут в Витебск из других городов.