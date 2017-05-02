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В Витебске откроют новый музей - в память о блокаде Ленинграда
03.05.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Блокадники Ленинграда
«Идея создания такого музея принадлежит самим блокадникам. Сегодня в Витебске их проживает 49 человек. Они собрали экспонаты для будущей музейной комнаты, помещение под которую выделили в нашей школе. Большую помощь в создании оказала директор Музея Миная Шмырева. Учитель истории подготовил несколько экскурсоводов из числа учеников. Они проведут для гостей экскурсию в день открытия, а затем будут принимать посетителей по заявкам», — рассказала педагог-организатор СШ № 28 Наталья Ковалевская.
В основе экспозиции — оригиналы и копии документов: письма и автобиографии, удостоверения о героическом участии в обороне блокадного Ленинграда, газетные вырезки, фотографии. Некоторые из блокадников передали в фонд музея медали, личные вещи. Всего в экспозиции насчитывается около 120 экспонатов.
Ожидается, что на торжественном открытии среди почетных гостей будут присутствовать жители и участники обороны Ленинграда, которые специально приедут в Витебск из других городов.
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В основе экспозиции - оригиналы и копии документов: письма и автобиографии, удостоверения о героическом участии в обороне блокадного Ленинграда, газетные вырезки,...
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