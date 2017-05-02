МИНСК, 3 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам XXI Международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Выставка открывается в среду в Минске и будет работать до 6 мая, в числе ее участников — белорусские информагентства, телекомпании, радиостанции, медийные издательские дома, печатные издания. Участие принимают также по приглашению белорусской стороны СМИ из Китая и России.

"Это масштабное событие имеет в нашей стране большой общественный резонанс. Ежегодная демонстрация возможностей национальных средств массовой информации убедительно свидетельствует об их значительном потенциале", — говорится в приветствии, слова которого процитировали в пресс-службе.

Лукашенко заметил также, что в выставке традиционно принимают участие издания из ближнего и дальнего зарубежья. По его мнению, проведение дискуссий, круглых столов, мастер-классов ведущих журналистов "послужит повышению профессионального мастерства и дальнейшему развитию деловых и творческих контактов в сфере средств массовой информации".

Как ожидается, на стендах выставки будет работать около 100 участников, помимо белорусских, китайских и российских изданий посетители форума смогут познакомиться с прессой Союзного государства Беларуси и России, а также с изданиями, которые выходят в среде белорусских диаспор в Литве, Латвии, Украине и России.

Одним из центральных мероприятий выставки, которое пройдет в день ее открытия, станет конференция "Средства массовой информации в меняющемся мире: профессионализм и ответственность", где будет идти речь об информационной безопасности.

Традиционно в дни работы форума состоится церемония награждения победителей Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера". Организаторами выставки выступают Министерство информации, НВЦ "Белэкспо" при поддержке Мингорисполкома, Национальной государственной телерадиокомпании, Союза издателей и распространителей печати, Дома прессы, Белорусского союза журналистов.