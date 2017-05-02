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Минчанин более 15 минут бегал по тоннелю столичного метро
03.05.2017 09:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Минчанин, по вине которого было в час пик временно остановлена вторая линия столичного метро, более 15 минут бегал по тоннелю, сообщил пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.
© Sputnik / Роман Шантар.
"Личность мужчины установлена. Это минчанин 1989 года рождения. Он был задержан и передан сотрудникам милиции, они выясняют причины, мягко говоря, странного поступка", — сообщил Sputnik пресс-секретарь минской подземки.
По его словам, минчанин бегал по тоннелю более 15 минут,
Он также рассказал, что "
"Задержка в движении составов на второй линии минского метро из за данного происшествия составила 19 минут", — сказал Кузьмин.
В ГУВД Минска пока информации о данном инциденте не озвучили.
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Милиция выясняет причины "странного поступка" минчанина, который спрыгнул на пути станции "Партизанской минского метрополитена.
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