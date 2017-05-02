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Минчанин более 15 минут бегал по тоннелю столичного метро

03.05.2017 09:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Минчанин, по вине которого было в час пик временно остановлена вторая линия столичного метро, более 15 минут бегал по тоннелю, сообщил пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.

Минчанин более 15 минут бегал по тоннелю столичного метро
© Sputnik / Роман Шантар.
Минское метро не работало из-за "безумного поступка"

"Личность мужчины установлена. Это минчанин 1989 года рождения. Он был задержан и передан сотрудникам милиции, они выясняют причины, мягко говоря, странного поступка", — сообщил Sputnik пресс-секретарь минской подземки.

По его словам, минчанин бегал по тоннелю более 15 минут, его задержали два инспектора службы безопасности метро. "Как только было зафиксировано, что человек спрыгнул на рельсы. Сразу была отключена подача тока. На него сработало устройство контроля прохода в тоннель", — сказал Кузьмин.

Он также рассказал, что "мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро "Партизанская", на этой же станции его и подняли на платформу".

"Задержка в движении составов на второй линии минского метро из за данного происшествия составила 19 минут", — сказал Кузьмин.

В ГУВД Минска пока информации о данном инциденте не озвучили.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция выясняет причины "странного поступка" минчанина, который спрыгнул на пути станции "Партизанской минского метрополитена.

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