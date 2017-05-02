МИНСК, 3 мая — Sputnik. Минчанин, по вине которого было в час пик временно остановлена вторая линия столичного метро, более 15 минут бегал по тоннелю, сообщил пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.

"Личность мужчины установлена. Это минчанин 1989 года рождения. Он был задержан и передан сотрудникам милиции, они выясняют причины, мягко говоря, странного поступка", — сообщил Sputnik пресс-секретарь минской подземки.

По его словам, минчанин бегал по тоннелю более 15 минут, его задержали два инспектора службы безопасности метро . "Как только было зафиксировано, что человек спрыгнул на рельсы. Сразу была отключена подача тока. На него сработало устройство контроля прохода в тоннель", — сказал Кузьмин.

Он также рассказал, что " мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро "Партизанская" , на этой же станции его и подняли на платформу".

"Задержка в движении составов на второй линии минского метро из за данного происшествия составила 19 минут", — сказал Кузьмин.

В ГУВД Минска пока информации о данном инциденте не озвучили.