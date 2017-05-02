МИНСК, 3 мая — Sputnik. Очереди из фур собрались в среду на белорусско-литовской границе с обеих сторон, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Больше всего грузовых автомашин стоят в пункте пропуска "Каменный Лог" (с литовской стороны "Мядининкай"), по состоянию на 08:00 в ПП находятся 170 фур.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК разъяснил, кто может посещать погранзону без уплаты госпошлины

В других пунктах пропуска ситуация спокойнее: на выезд из Беларуси в ПП "Котловка" стоят 70 большегрузов, в пункте пропуска "Бенякони" — 39 фур.

Со стороны Литвы наибольшее количество фур, ожидающих пропуска в Беларусь, находится в "Беняконях" — там стоят 25 большегрузов. В пунктах пропуска "Котловка" и "Каменный Лог" находятся по 10 грузовиков.

Очередей из легковых автомобилей в пунктах пропуска нет. Пустые и погранпереходы на границе с Польшей.

Ранее Госпогранкомитет предупреждал, что из-за проблем с оборудованием в ПП "Мядининкай" могут образоваться очереди , и рекомендовал перевозчикам выбирать для пересечения границы другие погранпереходы.