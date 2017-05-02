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Очереди на границе: на выезд из Беларуси 279 фур, на въезд – 45
03.05.2017 09:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Очереди из фур собрались в среду на белорусско-литовской границе с обеих сторон, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
Больше всего грузовых автомашин стоят в пункте пропуска "Каменный Лог" (с литовской стороны "Мядининкай"), по состоянию на 08:00 в ПП находятся 170 фур.
© Sputnik / Виктор Толочко
В других пунктах пропуска ситуация спокойнее: на выезд из Беларуси в ПП "Котловка" стоят 70 большегрузов, в пункте пропуска "Бенякони" — 39 фур.
Со стороны Литвы наибольшее количество фур, ожидающих пропуска в Беларусь, находится в "Беняконях" — там стоят 25 большегрузов. В пунктах пропуска "Котловка" и "Каменный Лог" находятся по 10 грузовиков.
Очередей из легковых автомобилей в пунктах пропуска нет. Пустые и погранпереходы на границе с Польшей.
Ранее Госпогранкомитет предупреждал, что из-за проблем с оборудованием в ПП "Мядининкай"
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В "Каменном Логе" находятся 170 большегрузов, с литовской стороны - 10, очередей из легковушек на границе нет.
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