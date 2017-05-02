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Туристов из России становится меньше, но Минск по-прежнему самый популярный город для отдыха в СНГ
03.05.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by
Минск стал самым популярным городом в СНГ у российских туристов для путешествий на майские праздники. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей, сообщает российское аналитическое агентство ТурСтат.
Топ городов выглядит так:
В Минск российские туристы приезжают в среднем на три дня и тратят на проживание в гостинице 3,2 тысячи российских рублей в сутки (около 105 белорусских рублей).
Майские выходные у россиян в этом году разделили на две части. Первые три дня они отдыхали с 29 апреля по 1 мая, вторая часть праздников придется на период с 6 по 9 мая.
В это время Минск традиционно становится самым популярным городом для туристов из России. В прошлом году наша столица также
При этом количество российских туристов в Беларуси в последние годы сокращается. По данным
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В мае Минск традиционно становится самым популярным городом в СНГ для туристов из России.
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