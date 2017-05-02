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Туристов из России становится меньше, но Минск по-прежнему самый популярный город для отдыха в СНГ

03.05.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Минск стал самым популярным городом в СНГ у российских туристов для путешествий на майские праздники. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей, сообщает российское аналитическое агентство ТурСтат.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Топ городов выглядит так:

  1. Минск (Беларусь)
  2. Тбилиси (Грузия)
  3. Алматы (Казахстан)
  4. Баку (Азербайджан)
  5. Астана (Казахстан)
  6. Ереван (Армения)
  7. Киев (Украина)
  8. Ташкент (Узбекистан)
  9. Бишкек (Киргизия)
  10. Кишинев (Молдова)

В Минск российские туристы приезжают в среднем на три дня и тратят на проживание в гостинице 3,2 тысячи российских рублей в сутки (около 105 белорусских рублей).

Майские выходные у россиян в этом году разделили на две части. Первые три дня они отдыхали с 29 апреля по 1 мая, вторая часть праздников придется на период с 6 по 9 мая.

В это время Минск традиционно становится самым популярным городом для туристов из России. В прошлом году наша столица также возглавила рейтинг.

При этом количество российских туристов в Беларуси в последние годы сокращается. По данным Белстата, в 2016 году нашу страну посетили 171 100 туристов и экскурсантов из России. В 2015 году их было больше — 243 908 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В мае Минск традиционно становится самым популярным городом в СНГ для туристов из России.

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