Минск стал самым популярным городом в СНГ у российских туристов для путешествий на майские праздники. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей, сообщает российское аналитическое агентство ТурСтат.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Топ городов выглядит так:

Минск (Беларусь) Тбилиси (Грузия) Алматы (Казахстан) Баку (Азербайджан) Астана (Казахстан) Ереван (Армения) Киев (Украина) Ташкент (Узбекистан) Бишкек (Киргизия) Кишинев (Молдова)

В Минск российские туристы приезжают в среднем на три дня и тратят на проживание в гостинице 3,2 тысячи российских рублей в сутки (около 105 белорусских рублей).

Майские выходные у россиян в этом году разделили на две части. Первые три дня они отдыхали с 29 апреля по 1 мая, вторая часть праздников придется на период с 6 по 9 мая.

В это время Минск традиционно становится самым популярным городом для туристов из России. В прошлом году наша столица также возглавила рейтинг .

При этом количество российских туристов в Беларуси в последние годы сокращается. По данным Белстата , в 2016 году нашу страну посетили 171 100 туристов и экскурсантов из России. В 2015 году их было больше — 243 908 человек.