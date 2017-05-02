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Рабочая суббота: как белорусы отдыхают перед 9 мая?
03.05.2017 10:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Выходными днями ко Дню Победы будут грядущие воскресенье, понедельник и вторник, напоминает Sputnik после изучения календаря переноса рабочих дней.
График выходных и рабочих дней на 2017 год был утвержден Совмином еще в конце декабря минувшего года, однако из-за апрельских и майских праздников для многих вновь стал актуален вопрос о том, как мы будем отдыхать в наступающем месяце.
Так, в конце этой недели белорусов ждут последние "большие выходные" весны: работать граждане не будут в воскресенье, понедельник и вторник. Суббота же 6 мая будет рабочим днем — на нее переносят понедельник 8 мая.
Следующие "большие выходные" в Беларуси ожидаются в начале июля — 1,2 и 3 число, так как 3 июля в республике государственный выходной — День Независимости.
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Грядущая суббота шестого мая в Беларуси будет рабочей - граждане будут отрабатывать выходной понедельник.
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