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В Витебской области завершается отопительный сезон
03.05.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by
В регионе с 3 мая завершается отопительный сезон, сообщили в отделе энергетики и топлива облисполкома.
«Учитывая объемы работ, разгрузку оборудования, конечно, это не произойдет одномоментно. Сначала прекращается подача тепла в административные здания, производственные помещения. Следом отключаем жилфонд, общежития. В последнюю очередь перестаем отапливать дошкольные учреждения, учреждения образования, лечебно-профилактические, медицинские, соцобеспечения, музеи, госархивы, библиотеки», — сказали в отделе.
При этом тепло в разных районах области отключают с учетом местных условий и фактической температуры наружного воздуха. Окончательное решение остается за райисполкомами. После прекращения теплоснабжения при понижении среднесуточной температуры (холоднее +8 градусов) поставщики энергии включают режим протапливания.
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Тепло в разных районах области отключают с учетом местных погодных условий.
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