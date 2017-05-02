В регионе с 3 мая завершается отопительный сезон, сообщили в отделе энергетики и топлива облисполкома.

«Учитывая объемы работ, разгрузку оборудования, конечно, это не произойдет одномоментно. Сначала прекращается подача тепла в административные здания, производственные помещения. Следом отключаем жилфонд, общежития. В последнюю очередь перестаем отапливать дошкольные учреждения, учреждения образования, лечебно-профилактические, медицинские, соцобеспечения, музеи, госархивы, библиотеки», — сказали в отделе.

При этом тепло в разных районах области отключают с учетом местных условий и фактической температуры наружного воздуха. Окончательное решение остается за райисполкомами. После прекращения теплоснабжения при понижении среднесуточной температуры (холоднее +8 градусов) поставщики энергии включают режим протапливания.