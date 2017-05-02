Мужчина, который вчера спрыгнул на рельсы в метро и парализовал движение поездов на линии, сейчас находится в милиции. Правоохранители выясняют мотивы его поступка.

Напомним, вечером 2 мая движение по Автозаводской линии метро пришлось остановить почти на 20 минут. Оказалось, на станции «Партизанская» парень спрыгнул на пути. С контактного рельса быстро сняли напряжение, молодого человека задержали уже в тоннеле.

Об инциденте сотрудники подземки узнали сразу — для этого в тоннелях имеются устройства, которые срабатывают на появление человека или любого другого постороннего предмета. Сигнал поступает диспетчеру станции, а внутри тоннеля включаются камеры и освещение.

— 27-летний мужчина спрыгнул на второй путь станции, после чего пошел в тоннель. Движение поездов останавливалось на 17 минут, — рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Катерина Вершицкая.

Мужчина до сих пор в милиции, выясняют его мотивы. После этого действиям будет дана правовая оценка.

О личности задержанного пока известно только, что он работает в организации по эксплуатации зданий.

По неофициальной информации, среди версий не исключают и попытку суицида.