﻿ "Прыгун" из столичного метро до сих пор в милиции, выясняют мотивы его поступка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Прыгун" из столичного метро до сих пор в милиции, выясняют мотивы его поступка

03.05.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мужчина, который вчера спрыгнул на рельсы в метро и парализовал движение поездов на линии, сейчас находится в милиции. Правоохранители выясняют мотивы его поступка.

Напомним, вечером 2 мая движение по Автозаводской линии метро пришлось остановить почти на 20 минут. Оказалось, на станции «Партизанская» парень спрыгнул на пути. С контактного рельса быстро сняли напряжение, молодого человека задержали уже в тоннеле.

Об инциденте сотрудники подземки узнали сразу — для этого в тоннелях имеются устройства, которые срабатывают на появление человека или любого другого постороннего предмета. Сигнал поступает диспетчеру станции, а внутри тоннеля включаются камеры и освещение.

— 27-летний мужчина спрыгнул на второй путь станции, после чего пошел в тоннель. Движение поездов останавливалось на 17 минут, — рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Катерина Вершицкая.

Мужчина до сих пор в милиции, выясняют его мотивы. После этого действиям будет дана правовая оценка.

О личности задержанного пока известно только, что он работает в организации по эксплуатации зданий.

По неофициальной информации, среди версий не исключают и попытку суицида.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По неофициальной информации, среди версий не исключают и попытку суицида.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле закрывают движение по улице Каменщикова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика