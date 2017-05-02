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"Прыгун" из столичного метро до сих пор в милиции, выясняют мотивы его поступка
03.05.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Мужчина, который вчера спрыгнул на рельсы в метро и парализовал движение поездов на линии, сейчас находится в милиции. Правоохранители выясняют мотивы его поступка.
Напомним, вечером 2 мая движение по Автозаводской линии метро
Об инциденте сотрудники подземки узнали сразу — для этого в тоннелях имеются устройства, которые срабатывают на появление человека или любого другого постороннего предмета. Сигнал поступает диспетчеру станции, а внутри тоннеля включаются камеры и освещение.
— 27-летний мужчина спрыгнул на второй путь станции, после чего пошел в тоннель. Движение поездов останавливалось на 17 минут, — рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Катерина Вершицкая.
Мужчина до сих пор в милиции, выясняют его мотивы. После этого действиям будет дана правовая оценка.
О личности задержанного пока известно только, что он работает в организации по эксплуатации зданий.
По неофициальной информации, среди версий не исключают и попытку суицида.
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По неофициальной информации, среди версий не исключают и попытку суицида.
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