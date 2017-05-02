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В Гомеле закрывают движение по улице Каменщикова

03.05.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с необходимостью производства работ по ремонту теплотрассы с 00.00 3 мая до 00.00 30 июня будет закрыто движение транспорта по улице Каменщикова (участок от пересечения с улицей Крупской до пересечения с улицей Юношеской).


На период закрытия движения:

  • троллейбусы маршрутов № 15, 17 будут направлены по улице Крупской до разворотного кольца;
  • автобусы маршрута № 3а — по улице Крупской (без заезда к рынку «Прудковский») и далее по маршруту;
  • автобусы маршрута № 44 будут направлены по улицам Свиридова, Крупской, Советской и далее по маршруту;
  • регулярные экспрессные автобусы маршрута № 14-Т — по улицам Свиридова, Крупской, Советской и далее по маршруту;
  • регулярные экспрессные автобусы маршрута 23-Т — по улицам Свиридова, Крупской, Советской и далее по маршруту.
 
 
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В связи с необходимостью производства работ по ремонту теплотрассы с 00:00 3 мая до 00:00 30 июня будет закрыто движение транспорта по улице Каменщикова (участок от...

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