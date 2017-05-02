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В Гомеле закрывают движение по улице Каменщикова
03.05.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by
В связи с необходимостью производства работ по ремонту теплотрассы с 00.00 3 мая до 00.00 30 июня будет закрыто движение транспорта по улице Каменщикова (участок от пересечения с улицей Крупской до пересечения с улицей Юношеской).
На период закрытия движения:
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В связи с необходимостью производства работ по ремонту теплотрассы с 00:00 3 мая до 00:00 30 июня будет закрыто движение транспорта по улице Каменщикова (участок от...
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