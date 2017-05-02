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Все-таки "Зодиак". Под Могилевом построят тематический комплекс с аквапарком и отелями

03.05.2017 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Конкурс по разработке концепции тематического парка в районе аэропорта «Могилев» завершился победой белорусской «Студии дизайна Шинкарева Юрия». Жюри решило, что концепция тематического парка «Zodiac» разработана наиболее полно.

Конкурс проводил Могилевский облисполком с 10 марта по 10 апреля. Подчеркивалось, что итоговую концепцию тематического парка сформируют на основании работ финалистов, а денежный приз победителю не предусмотрен — только диплом. При этом право на дальнейшее использование концепций-конкурсантов останется за облисполкомом.

На конкурс предложили пять вариантов проектов создания тематического парка. Заявки подали две компании из Беларуси, по одной — из Украины, Англии, а также российское представительство международной компании XTRAICE. Жюри выбрало «Zodiac».


Заявку на реализацию инвестпроекта облисполком получил еще три года назад, но не от студии дизайна, а от инвестора — частного предприятия «Группа компаний «Диамант». На выставке бизнес-форума «Приднепровье» представили проект, в состав которого входило 13 объектов, в том числе аквапарк, океанариум, террариум, казино, блок спортивных игр, концертный зал, трасса для картинга, сеть дискотек, баров и ресторанов, несколько отелей различного класса комфортности, экстрим-парк. Тринадцатый объект — базу проката катеров и прогулочных лодок — авторы проекта предлагали построить на берегу Днепра.

Концепция, представленная на конкурс в 2017 году, включает в себя киберарену, аквапарк, автодром, сеть отелей, авиаклуб, экстрим парк, спортивный, развлекательный и деловой центры, Green parks, центр науки и др., сообщает сайт облисполкома.


Также облисполком ищет инвестора, который реализует проект-победитель. Сюрприза не будет, если им станет «Группа компаний «Диамант».

 
Теги: Могилев
 
 
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Заявку на реализацию инвестпроекта частное предприятие подавала еще три года назад.

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