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На Речицком проспекте возле ТЦ "Мандарин" добавят одну полосу
03.05.2017 12:26 — Новости Общества | Tut.by
До конца месяца часть Речицкого проспекта станет шире на одну полосу движения по четной стороне. Изменения затронут участок вдоль торгового центра «Мандарин» по всей его длине,
Заказчиком выступит ООО «БелИнвестПлаза», а выполнит работы городской дорожный строительно-ремонтный трест. Стоимость работ — 100 тыс. рублей.
Также планируется проторить прямой путь между улицей Барыкина и Речицким проспектом.
Подрядчиком на строительстве этой дороги выступит ОАО «Кирмаш». Как рассказал его директор Владислав Забияко, тротуары вдоль проезда уже оборудованы. После 10 мая на проезжей части уложат асфальт и нанесут разметку. Для обеспечения безопасности пешеходов вдоль проезда установят турникеты. В долевом финансировании работ приняли участие собственники всех объектов, расположенных неподалеу. Это гипермаркет, «САНТЭКС», «Улыбка Сервис» и другие организации. Стоимость работ составит 78 тыс. рублей.
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До конца месяца часть Речицкого проспекта станет шире на одну полосу движения по четной стороне. Изменения затронут участок вдоль торгового центра "Мандарин" по...
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