До конца месяца часть Речицкого проспекта станет шире на одну полосу движения по четной стороне. Изменения затронут уча­сток вдоль торгового центра «Мандарин» по всей его длине, сообщает еженедельник «Советский район».





Заказчиком выступит ООО «БелИнвестПлаза», а выполнит рабо­ты городской дорожный строительно-ремонтный трест. Стоимость работ — 100 тыс. рублей.

Также планируется проторить прямой путь между улицей Барыкина и Ре­чицким проспектом.

Подрядчиком на строительстве этой до­роги вы­ступит ОАО «Кирмаш». Как расска­зал его директор Владислав Забия­ко, тротуары вдоль проезда уже обо­рудованы. После 10 мая на проезжей части уложат асфаль­т и нанесут разметку. Для обеспече­ния безопасности пешеходов вдоль проезда установят турникеты. В до­левом финансировании работ приня­ли участие собственники всех объек­тов, расположенных неподалеу. Это гипермаркет, «САНТЭКС», «Улыбка Сервис» и другие организации. Стои­мость работ составит 78 тыс. рублей.