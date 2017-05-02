Милиция ищет 42-летнего жителя столицы Андрея Уласа. Почти две недели назад он ушел из 14-й городской поликлиники и до сих пор не вернулся домой. Информацию о розыске публикует ГУВД Мингорисполкома.

В пятницу, 21 апреля, примерно в 11.30 мужчина вышел из поликлиники по улице Фроликова и пропал. Его розыском занимаются сотрудники Партизанского РУВД.

Приметы: на вид 40−45 лет, рост 172−175 см, плотного телосложения; лицо овальное; волосы прямые темно-русые, короткие; носит усы.

Был одет: трикотажный свитер серого цвета с полосатым оранжевым орнаментом, черные болоньевые спортивные брюки, кроссовки черного цвета с зелеными вставками.



Фото: пресс-служба ГУВД

Граждан, которые знают о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефону: 8 (017) 398-90-20, 8 (017) 398-90-30, 8 (017) 239-65-39 либо 102 (общий). Конфиденциальность гарантируется.