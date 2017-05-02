МИНСК, 3 мая — Sputnik. Российский байкер из клуба "Ночные волки" Николай Логинов задержан в Польше из-за якобы недействительной визы, сообщил организатор пробега "Дороги Победы — на Берлин" Андрей Бобровский.

Ранее из польского отделения байкерского клуба поступила информация, что Логинова задержали в городе Мысловице, где местная полиция устроила проверку мотоциклистов. Как отметил Бобровский на своей странице в Facebook, полицейские, задерживая мотоциклиста, объяснили, что его виза была аннулирована после прошлогоднего пробега.

"Это дисциплинированный и законопослушный человек, помнящий подвиг предков и честно выполнявший свой долг человека и внука ветерана. Документы у него были в полном порядке", — написал Бобровский о Логинове, отметив, что мотоциклист является активным участником движения "Дороги Победы".

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала в конце апреля в России. Байкеры уже преодолели белорусско-польскую границу и большую часть Польши. Далее их маршрут пройдет через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден, финиш состоится в Берлине.

Мотопробег клуба "Ночные волки" проходит уже третий год. В прошлые годы польские пограничники отказывались пропускать байкеров "из соображений безопасности". Однако некоторым мотоциклистам все же удалось попасть на территорию Евросоюза и доехать до Берлина.