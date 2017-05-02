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В Могилеве сегодня начнут отключать отопление в жилфонде
03.05.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве сегодня начнут отключать отопление в жилфонде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе жилищно-коммунального хозяйства горисполкома.
«Сложившиеся погодные условия позволяют закончить один из самых длинных отопительных периодов за последнее время. Но это не значит, что отключение тепла произойдет одномоментно и в один день. Эту работу в жилфонде планируется завершить до конца текущей недели. Решение об отключении отопления в квартирах принимается, если среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов тепла», — пояснили в отделе ЖКХ.
Отключение тепла касается только жилфонда, на объектах социальной сферы отопление оставят. «Это связано с неустойчивой погодой — синоптики после потепления на этой неделе прогнозируют хоть и незначительное, но похолодание», — отметили в горисполкоме. Что касается административных зданий, то тепло в них было отключено еще в апреле.
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Эту работу в жилфонде планируется завершить до конца текущей недели.
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