В Могилеве сегодня начнут отключать отопление в жилфонде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе жилищно-коммунального хозяйства горисполкома.





«Сложившиеся погодные условия позволяют закончить один из самых длинных отопительных периодов за последнее время. Но это не значит, что отключение тепла произойдет одномоментно и в один день. Эту работу в жилфонде планируется завершить до конца текущей недели. Решение об отключении отопления в квартирах принимается, если среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов тепла», — пояснили в отделе ЖКХ.

Отключение тепла касается только жилфонда, на объектах социальной сферы отопление оставят. «Это связано с неустойчивой погодой — синоптики после потепления на этой неделе прогнозируют хоть и незначительное, но похолодание», — отметили в горисполкоме. Что касается административных зданий, то тепло в них было отключено еще в апреле.