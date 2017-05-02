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Сотрудник налоговой инспекции в Новополоцке проведет 6,5 года в колонии за взятки

03.05.2017 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Новополоцка приговорил 33-летнего сотрудника местной инспекции по налогам и сборам к 6,5 года колонии за взяточничество, сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчине инкриминировали совершение преступления по ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном размере, повторно).

Обвиняемый занимал должность сотрудника управления контрольной работы ИМНС по Новополоцку. С августа 2013 года он каждый месяц получал от индивидуального предпринимателя по 100 долларов. В апреле 2016-го увеличил сумму взятки до 200 долларов. Такие подношения он брал до июня прошлого года.

В целом сотрудник налоговой получил от предпринимателя 3,8 тысячи долларов, 27 млн неденоминированных рублей, а также обувь и спортивную одежду для себя и своей родни.

Таким образом предприниматель платил за то, чтобы руководство ИМНС не узнало о том, что он совершил административное правонарушение, и не начало проверки. Кроме того, сотрудник налоговой за деньги предоставлял бизнесмену информацию о поступающих на него жалобах, о проверках в отношении его конкурентов и т.д.

На суде обвиняемый не признал свою вину. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

 
 
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Обвиняемый занимал должность сотрудника управления контрольной работы ИМНС по Новополоцку.

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