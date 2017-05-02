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Пришла на "дело" с дочкой. В Витебске через час после кражи задержали квартирную воровку

03.05.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебские оперативники задержали воровку через час после того, как она покинула квартиру, где забрала деньги у двух доверчивых стариков, сообщили TUT.BY в пресс-службе милиции региона.


От воровки пострадала пара пенсионеров, проживающих на проспекте Фрунзе. В квартиру к ним позвонила молодая цыганка, рядом с которой стояла 9-летняя дочка. Визитерша попросила о помощи. Старики не смогли отказать.

На виду у гостей хозяйка достала из шкафа, где хранились деньги, мелочь и отдала ее женщине. Муж отлучился в свою комнату. Далее следовала четко отлаженная схема: девочка попросила воды и вместе с хозяйкой пошла на кухню, а ее мать в это время незаметно достала из шкафа деньги.

Милиция задержала 33-летнюю подозреваемую примерно через час — в маршрутке.

«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска хорошо знают эту женщину. Она была 6 раз судима, все время — за кражи. 11 апреля освободилась из колонии — и опять взялась за старое. На „дело“ взяла 9-летнюю дочь, которая не по годам хорошо знает психологию и ведет себя очень артистично, умеет манипулировать людьми», — рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно).

У сотрудников милиции есть подозрение, что до задержания женщина с дочкой побывали и в других квартирах.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о преступной деятельности подозреваемой, а также потерпевших от ее действий сообщить об этом в территориальный ОВД либо по телефону 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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Гостьи "работали" по четко отлаженной схеме: девочка попросила воды и вместе с хозяйкой пошла на кухню, а ее мать в это время незаметно достала из шкафа деньги.

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