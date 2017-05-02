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Пришла на "дело" с дочкой. В Витебске через час после кражи задержали квартирную воровку
03.05.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Витебские оперативники задержали воровку через час после того, как она покинула квартиру, где забрала деньги у двух доверчивых стариков, сообщили TUT.BY в пресс-службе милиции региона.
От воровки пострадала пара пенсионеров, проживающих на проспекте Фрунзе. В квартиру к ним позвонила молодая цыганка, рядом с которой стояла 9-летняя дочка. Визитерша попросила о помощи. Старики не смогли отказать.
На виду у гостей хозяйка достала из шкафа, где хранились деньги, мелочь и отдала ее женщине. Муж отлучился в свою комнату. Далее следовала четко отлаженная схема: девочка попросила воды и вместе с хозяйкой пошла на кухню, а ее мать в это время незаметно достала из шкафа деньги.
Милиция задержала 33-летнюю подозреваемую примерно через час — в маршрутке.
«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска хорошо знают эту женщину. Она была 6 раз судима, все время — за кражи. 11 апреля освободилась из колонии — и опять взялась за старое. На „дело“ взяла 9-летнюю дочь, которая не по годам хорошо знает психологию и ведет себя очень артистично, умеет манипулировать людьми», — рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно).
У сотрудников милиции есть подозрение, что до задержания женщина с дочкой побывали и в других квартирах.
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Гостьи "работали" по четко отлаженной схеме: девочка попросила воды и вместе с хозяйкой пошла на кухню, а ее мать в это время незаметно достала из шкафа деньги.
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