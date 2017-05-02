Витебские оперативники задержали воровку через час после того, как она покинула квартиру, где забрала деньги у двух доверчивых стариков, сообщили TUT.BY в пресс-службе милиции региона.





От воровки пострадала пара пенсионеров, проживающих на проспекте Фрунзе. В квартиру к ним позвонила молодая цыганка, рядом с которой стояла 9-летняя дочка. Визитерша попросила о помощи. Старики не смогли отказать.

На виду у гостей хозяйка достала из шкафа, где хранились деньги, мелочь и отдала ее женщине. Муж отлучился в свою комнату. Далее следовала четко отлаженная схема: девочка попросила воды и вместе с хозяйкой пошла на кухню, а ее мать в это время незаметно достала из шкафа деньги.

Милиция задержала 33-летнюю подозреваемую примерно через час — в маршрутке.

«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска хорошо знают эту женщину. Она была 6 раз судима, все время — за кражи. 11 апреля освободилась из колонии — и опять взялась за старое. На „дело“ взяла 9-летнюю дочь, которая не по годам хорошо знает психологию и ведет себя очень артистично, умеет манипулировать людьми», — рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно).

У сотрудников милиции есть подозрение, что до задержания женщина с дочкой побывали и в других квартирах.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о преступной деятельности подозреваемой, а также потерпевших от ее действий сообщить об этом в территориальный ОВД либо по телефону 102.