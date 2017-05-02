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Белорусские пограничники применили оружие, чтобы задержать мигрантов из Вьетнама

03.05.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненские пограничники с применением оружия пресекли очередной канал перемещения мигрантов из Вьетнама через белорусско-литовскую границу. 30 апреля в десяти километрах от границы с Литвой на территории Щучинского района пограничный наряд обнаружил признаки пребывания группы людей, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Для проведения поиска оперативно были подняты несколько пограничных застав, резерв погрангруппы, а также проинформированы литовские коллеги и Щучинский РОВД.

В восьми километрах от государственной границы задержали 11 вьетнамцев. Вскоре при помощи служебных собак, а также с применением табельного оружия пограничникам удалось задержать пытавшихся скрыться от преследования граждан России и Казахстана, которые были пособниками организаторов канала незаконной миграции.

Сейчас все задержанные находятся в ИВС Гродненской пограничной группы.

 
 
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Гродненскими пограничниками с применением оружия пресекли очередной канал перемещения мигрантов из Вьетнама через белорусско-литовскую границу.

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