Гродненские пограничники с применением оружия пресекли очередной канал перемещения мигрантов из Вьетнама через белорусско-литовскую границу. 30 апреля в десяти километрах от границы с Литвой на территории Щучинского района пограничный наряд обнаружил признаки пребывания группы людей, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Для проведения поиска оперативно были подняты несколько пограничных застав, резерв погрангруппы, а также проинформированы литовские коллеги и Щучинский РОВД.

В восьми километрах от государственной границы задержали 11 вьетнамцев. Вскоре при помощи служебных собак, а также с применением табельного оружия пограничникам удалось задержать пытавшихся скрыться от преследования граждан России и Казахстана, которые были пособниками организаторов канала незаконной миграции.

Сейчас все задержанные находятся в ИВС Гродненской пограничной группы.