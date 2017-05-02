|
Белорусские пограничники применили оружие, чтобы задержать мигрантов из Вьетнама
03.05.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by
Гродненские пограничники с применением оружия пресекли очередной канал перемещения мигрантов из Вьетнама через белорусско-литовскую границу. 30 апреля в десяти километрах от границы с Литвой на территории Щучинского района пограничный наряд обнаружил признаки пребывания группы людей,
Для проведения поиска оперативно были подняты несколько пограничных застав, резерв погрангруппы, а также проинформированы литовские коллеги и Щучинский РОВД.
В восьми километрах от государственной границы задержали 11 вьетнамцев. Вскоре при помощи служебных собак, а также с применением табельного оружия пограничникам удалось задержать пытавшихся скрыться от преследования граждан России и Казахстана, которые были пособниками организаторов канала незаконной миграции.
Сейчас все задержанные находятся в ИВС Гродненской пограничной группы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненскими пограничниками с применением оружия пресекли очередной канал перемещения мигрантов из Вьетнама через белорусско-литовскую границу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии