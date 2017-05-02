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Дом Домрачевой в Лапоровичах: все готово к заселению
03.05.2017 14:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Строительство дома трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой практически завершено — в нем уже можно жить, рассказали Sputnik строители.
Белорусская биатлонистка строит загородный дом возле Минского моря в деревне Лапоровичи. Ранее Sputnik сообщал, что
"Дом почти готов. Все готово к заселению. Остались отделочные работы", — рассказал корреспонденту Sputnik мастер по фасадным работам Дмитрий.
Собеседник агентства добавил, что внутри все работы завершены — подведена вода, отопление, электричество. "Осталось немного доработать снаружи", — сказал Дмитрий.
По его словам, дом будет белого цвета. "Но немного освежим краску", — пояснил специалист.
"Думаю, скоро дом будет сдан", — заключил собеседник Sputnik.
Он добавил, что за ходом строительства следит лично мать Домрачевой Лариса Алексеевна.
В апреле прошлого года Бьорндален на специальной пресс-конференции объявил, что у них с Домрачевой будет ребенок. В июне пара сыграла свадьбу. Малышка появилась на свет 1 октября, девочку назвали Ксенией.
Сейчас спортсмены активно готовятся к новому сезону — оба намерены принять участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея). Биатлонисты тренируются в норвежском Шушене, затем Домрачева будет работать с мужской сборной Норвегии. Также в ее планах тренировки с белорусской командой.
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Строители ведут отделочные работы, внутри - осталось только завести мебель. Ход работ контролирует мама белорусской биатлонистки.
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