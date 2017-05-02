МИНСК, 3 мая — Sputnik. Изменения в график работы минского метрополитена внесены на ближайшие длинные выходные 7-9 мая, сообщили в среду в пресс-службе столичного метро.

Как сообщили в метрополитене, в субботу 6 мая поезда будут ходить по графику буднего дня.



© Sputnik / Виктор Толочко Рабочая суббота: как белорусы отдыхают перед 9 мая

В то же время в воскресенье 7 мая и в понедельник 8 мая метро Минска будет работать по графику воскресенья. Изменения в работе подземки планируются и на День Победы.

Утром и днем 9 мая работа метро будет организована по графику выходного дня, но интервалы вечерних поездов сократятся: с 19:30 и до полуночи составы будут ходить каждые три минуты.

"Кроме того, в связи с проведением городских торжественных мероприятий и праздничных гуляний, возможны изменения режима работы станций "Площадь Победы" и "Октябрьская", — добавили в минском метрополитене.

Если из-за праздничных мероприятий пассажиропоток в минском метро увеличится, организация готова пустить на линии резервы.