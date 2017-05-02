МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министр информации Лилия Ананич считает, что обсуждать возможность свободы слова в Беларуси неактуально, так как это конституционное право обеспечивается.

"Но СМИ, получив на вооружение информационные технологии, должны понимать, как отзовется публикация. Законодательство о СМИ предостерегает отдельные ресурсы от противоправного контента. Белорусская журналистика, вне зависимости от позиции и формы собственности, должна первой задачей ставить заботу о своей стране, в этом настоящая позиция журналиста", — сказала министр.

Ананич добавила, что меняющееся информационное пространство несет с собой угрозы. Она считает, что журналисты должны задать себе вопрос — несет ли интернет разрушение или созидание.

"Порой в развитие СМИ вмешиваются политически ангажированные структуры и даже военные. В целях предотвращения деструктивного влияния на общественные процессы необходимо законодательное регулирование СМИ", — сказала Ананич.

Этим она мотивировала распространение на интернет-ресурсы закона о СМИ.

"В этом направлении активно работает Российская Федерация — даже блогеров там включают в СМИ", — отметила министр.

На 1 мая принято решение об ограничении 138 информационных ресурсов, 27 из них заблокированы за распространение экстремистских материалов.

"СМИ в борьбе за аудиторию не должны забывать, что только объективная информация является их инструментом", — считает Ананич.

Министр информации рассказала, что некоторые минчане до сих пор скучают по традиционным СМИ, но белорусские СМИ активно развиваются в сети.

"На выставке ко мне подошла женщина и спросила, почему исчезают радиоточки. Но до сих пор каждый житель Беларуси может её для себя обеспечить. В то же время наша страна по индексу развития информационных технологий обгоняет Россию и Польшу", — отметила министр.