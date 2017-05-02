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"У нас совершенное законодательство о СМИ". Ананич о свободе слова и работе журналистов
03.05.2017 15:04 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси в сфере СМИ действует совершенное законодательство. Если журналист руководствуется им, то проблем с правоохранителями во время освещения уличных акций не возникнет. Главное, использовать механизмы саморегулирования при освещении событий. Об этом министр информации Лилия Ананич говорила на открытии XXI Международной специализированной выставки «СМИ в Беларуси».
«Мы ответственны за слова, которые несем в массы. Мы формируем общественное мнение. У нас прекрасная страна, прекрасный Минск, нам всем уютно и комфортно. Давайте сохранять мир и спокойствие в белорусском доме и информационном пространстве. Посмотрите, как к нам тянутся люди, гости. Давайте включать в хорошем смысле слова механизмы профессионального саморегулирования. Профессия журналиста — как профессия врача: не навреди. Врач лечит тело, а журналист врачует или разрушает душу», — цитирует
«Если мы видим только одну точку зрения, не обращаем внимания на то, что сегодня в каждом процессе, явлении есть плюрализм подходов, мнений, если журналист не ангажирован, он обязательно должен учитывать в своей профессии [необходимость] полного показа всей ситуации», — заявила она.
Министр информации Лилия Ананич считает, что
«Народ должен знать не только то, чем люди занимаются сейчас, но и какое у них прошлое. Это мое мнение, оно может не совпадать с вашим», — приводит слова Ананич
Что касается задержаний журналистов во время акций, то, как отметила Лилия Ананич, подобные вопросы должны решаться в соответствии с законом. «Журналист должен помнить, что у него есть не только права, но и обязанности. И никогда право журналиста не будет важнее других прав. Во всех министерствах есть службы, осуществляющие коммуникацию с журналистами — работайте через них. Вам может не нравиться ответ министра информации, но вы должны его принять», — констатировала Ананич.
В Беларуси «совершенное законодательство о СМИ», подчеркнула министр.
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В Беларуси в сфере СМИ действует совершенное законодательство. Если журналист руководствуется им, то проблем с правоохранителями во время освещения уличных акций...
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