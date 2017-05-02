﻿ Двухмесячный карантин введен в одной из деревень Гродненского района из-за бешеной лисы. 21.by
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Двухмесячный карантин введен в одной из деревень Гродненского района из-за бешеной лисы

03.05.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Двухмесячный карантин введен в деревне Глиняны Гродненского района из-за бешеной лисы. На странное поведение лисы обратили внимание местные жители: она не боялась ни крика людей, ни лая собак. Охотник застрелил животное. Лабораторные исследования подтвердили, что лиса больна бешенством, сообщает БЕЛТА.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

«Проводятся противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, отлов безнадзорных животных, вакцинация домашних, организовано информирование местных жителей», — отметили в районной ветеринарной станции. Это не первый случай бешенства в Глинянах. В 2016 году бешеная лиса проникла на частное подворье.

С начала года в Гродненском районе это уже второй случай бешенства. За весь 2016 год в регионе было отмечено три подобных факта.

 
 
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Двухмесячный карантин введен в деревне Глиняны Гродненского района из-за бешеной лисы. На странное поведение лисы обратили внимание местные жители: она не боялась...

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