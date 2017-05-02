|
Двухмесячный карантин введен в одной из деревень Гродненского района из-за бешеной лисы
03.05.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Двухмесячный карантин введен в деревне Глиняны Гродненского района из-за бешеной лисы. На странное
«Проводятся противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, отлов безнадзорных животных, вакцинация домашних, организовано информирование местных жителей», — отметили в районной ветеринарной станции. Это не первый случай бешенства в Глинянах. В 2016 году бешеная лиса проникла на частное подворье.
С начала года в Гродненском районе это уже второй случай бешенства. За весь 2016 год в регионе было отмечено три подобных факта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двухмесячный карантин введен в деревне Глиняны Гродненского района из-за бешеной лисы. На странное поведение лисы обратили внимание местные жители: она не боялась...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии