Двухмесячный карантин введен в деревне Глиняны Гродненского района из-за бешеной лисы. На странное поведение лисы обратили внимание местные жители: она не боялась ни крика людей, ни лая собак. Охотник застрелил животное. Лабораторные исследования подтвердили, что лиса больна бешенством, сообщает БЕЛТА.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

«Проводятся противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, отлов безнадзорных животных, вакцинация домашних, организовано информирование местных жителей», — отметили в районной ветеринарной станции. Это не первый случай бешенства в Глинянах. В 2016 году бешеная лиса проникла на частное подворье.

С начала года в Гродненском районе это уже второй случай бешенства. За весь 2016 год в регионе было отмечено три подобных факта.