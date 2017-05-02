«Появившаяся в Интернете информация, предоставленная сотрудниками Кричевского РОВД, в настоящее время изучается повторно. В случае выявления в ней признаков клеветы, распространившие ее сотрудники могут быть привлечены не только к дисциплинарной, но и уголовной ответственности», — сообщает отделение информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Напомним, речь идет о сотрудниках Кричевского РОВД, которые в письме министру внутренних дел заявляют : их права нарушаются. По их словам, руководитель РОВД позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам, а система поощрений и наказаний несправедлива.

— Инициаторами распространения (информации — Прим. TUT.BY) стали начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД подполковник милиции Игорь Вусик, участковый инспектор милиции РОВД лейтенант милиции Андрей Шашков и бывший сотрудник Юрий Дюбанов, уволенный из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины, — говорится на сайте УВД Могилевского облисполкома. — В данных материалах имеют место факты размещения заведомо искаженной, субъективной информации, которая в большинстве своем не соответствует действительности.

Заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Владимир Рыжанков сообщил:

— В апреле 2017 года, занимая руководящую должность, подполковник милиции Игорь Вусик, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, находясь на выходном дне, незаконно отпустил со службы своего подчиненного — майора милиции Юрия Дюбанова, старшего инспектора по разрешительной работе ООПП РОВД. Последний должен был проводить прием граждан и представителей юридических лиц при осуществлении административных процедур. Игорь Вусик при отсутствии Юрия Дюбанова обязан был лично заменить его на приеме граждан и доложить начальнику РОВД, чего не сделал, за что получил «строгий выговор».

По словам Владимира Рыжанкова, когда руководство РОВД стало искать незаконно ушедшего со службы Юрия Дюбанова, он обратился на прием к врачу, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле), что подтверждается освидетельствованием, проведенным в больнице. После этого он был уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.

— Осенью 2016-го и в январе 2017-го года организация работы отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД наряду с другими службами райотдела проверялась сотрудниками УВД. Выявленные недостатки не устранялись и со временем стали носить системный характер, на что Игорю Вусику неоднократно указывалось начальником РОВД и службами УВД. Однако должных выводов он не сделал. С принятыми мерами Игорь Вусик был не согласен. В стремлении избежать ответственности и придать значимость своей персоне он стал инициатором нескольких коллективных жалоб на имя министра внутренних дел.

Как сообщает Рыжанков, по результатам служебной проверки, проведенной девятым управлением ГУСБ МВД, начальнику Кричевского РОВД подполковнику милиции Станиславу Чуприну за нарушение Правил профессиональной этики сотрудников ОВД объявлено дисциплинарное взыскание.

— Вместе с тем, в ходе проверки, в том числе с использованием полиграфа, сведения о других нарушениях в действиях руководства Кричевского РОВД своего объективного подтверждения не нашли. Появившаяся в Интернете информация, предоставленная сотрудниками Кричевского РОВД, в настоящее время изучается повторно. В случае выявления в ней признаков клеветы, распространившие ее сотрудники могут быть привлечены не только к дисциплинарной, но и уголовной ответственности.

СМИ, распространившие «информацию о якобы имевших место недостатках» в Кричевском РОВД сайт УВД Могилевского исполкома назвал «деструктивными ресурсами».