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Заказавшую киллеру свою куму и ее несовершеннолетнюю дочку гомельчанку приговорили к 11 годам
03.05.2017 15:59 — Новости Общества | Tut.by
В Гомельском областном суде завершилось слушанье уголовного дела гомельчанки Елены, которая обвинялась в приготовлении и организации заказного убийства. Сегодня женщине вынесли приговор.
Женщина испытывала ревность по отношению к бывшей семье своего нового мужа. Из-за страха, что мужчина вернется к первой жене, Елена и решилась на организацию убийства.
На роль киллера обвиняемая пригласила бывшего мужа, который задолжал ей более 2,7 тысячи рублей в качестве алиментов. По условиям договора мужчина должен был убить Екатерину и ее дочку Анну, за это Елена пообещала отозвать исполнительный лист на алименты.
Гособвинение просило для обвиняемой 12 лет тюрьмы.
Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Также обвиняемой необходимо выплатить потерпевшей три тысячи рублей морального вреда, сообщила прес-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
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В Гомельском областном завершилось слушанье уголовного дела гомельчанки Елены, которая обвинялась в приготовлении и организации заказного убийства. Сегодня...
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