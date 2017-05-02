﻿ Заказавшую киллеру свою куму и ее несовершеннолетнюю дочку гомельчанку приговорили к 11 годам. 21.by
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Заказавшую киллеру свою куму и ее несовершеннолетнюю дочку гомельчанку приговорили к 11 годам

03.05.2017 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомельском областном суде завершилось слушанье уголовного дела гомельчанки Елены, которая обвинялась в приготовлении и организации заказного убийства. Сегодня женщине вынесли приговор.


Напомним, Елена заказала убийство своей кумы Екатерины и ее 11-летней дочки Анны. Женщины жили в одном доме, на разных этажах. Отношения их до некторых пор можно было назвать дружескими, Екатерина даже крестила дочку Елены. Но потом Елена увела у Екатерины мужа. Однако, жизнь у новой пары не заладилась.

Женщина испытывала ревность по отношению к бывшей семье своего нового мужа. Из-за страха, что мужчина вернется к первой жене, Елена и решилась на организацию убийства.

На роль киллера обвиняемая пригласила бывшего мужа, который задолжал ей более 2,7 тысячи рублей в качестве алиментов. По условиям договора мужчина должен был убить Екатерину и ее дочку Анну, за это Елена пообещала отозвать исполнительный лист на алименты.

Гособвинение просило для обвиняемой 12 лет тюрьмы.

Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Также обвиняемой необходимо выплатить потерпевшей три тысячи рублей морального вреда, сообщила прес-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

 
 
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В Гомельском областном завершилось слушанье уголовного дела гомельчанки Елены, которая обвинялась в приготовлении и организации заказного убийства. Сегодня...

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