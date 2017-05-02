МИНСК, 3 мая – Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда приговорила гомельчанку, которая заказала убийство соперницы и ее несовершеннолетней дочери, к 11 годам лишения свободы, сообщили в суде.

Суд несколько месяцев рассматривал уголовное дело о заказном убийстве, обвиняемая и жертва ранее были хорошо знакомы.

"Суд признал гомельчанку виновной в приготовлении заказного убийства двух человек, в том числе несовершеннолетней, назначив ей 11 лет колонии общего режима, без конфискации имущества", – сообщили Sputnik в суде.

Суд также постановил взыскать с обвиняемой в пользу потерпевшей 3000 рублей в возмещение морального вреда, приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.

Согласно материалам уголовного дела ранее обе женщины находились в приятельских отношениях. Было установлено, что обвиняемая, будучи разведенной с первым мужем, увела из семьи мужа потерпевшей. Но и в новой семье не сложилось доверительных отношений, женщина постоянно ревновала нового супруга. В результате он ушел жить к своей матери, не выдержав семейных сцен.

Бывший муж в роли "киллера"

В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемая, уже будучи беременной, приняла решение заказать убийство бывшей жены и дочери своего нового супруга, так как была уверена, что он собирается вернуться в предыдущую семью. На роль киллера женщина выбрала своего бывшего мужа, пообещав, что обнулит свое требование об алиментах.

Мужчина обо всем сообщил в правоохранительные органы, и они начали "готовить заказное убийство" гомельчанки и ее дочери. В день, когда бывший муж представил доказательства о том, что исполнил заказанное преступление, женщина пошла в суд и поставила подпись на документе об алиментах. Потом она была задержана, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело за приготовление заказного убийства.

Своей вины женщина в суде не признала

В ходе прений сторон прокурор просила для обвиняемой 12 лет лишения свободы, по мнению государственного обвинителя, в суде была доказана ее вина.

Адвокат обвиняемой убеждал суд в том, что в поступках женщины виноваты ее мужья.

Сама заказчица двойного убийства, как рассказали в суде, своей вины в совершенном не признала.