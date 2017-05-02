﻿ Носки победителей: брестская "чулочка" выпустила "консервы" к 9 мая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Носки победителей: брестская "чулочка" выпустила "консервы" к 9 мая

03.05.2017 16:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

БРЕСТ, 3 мая — Sputnik. Брестский чулочный комбинат выпустил сувенирную серию носков в банке, посвященную Дню Победы под названием "Носки победителей", сообщили Sputnik в среду на предприятии.

"На этот раз в банку упаковали черные мужские носки с символом Брестской крепости", — рассказали на комбинате.

На банке изображены Холмские ворота Брестской крепости, а на носках — звезда.

Партия сувенирных "консервов" ограничена трехтысячным тиражом на всю страну. Банки уже находятся в продаже, стоимость за штуку — 2 рубля 99 копеек.

Это четвертая серия носков от Брестского чулочного комбината. Ранее предприятие выпускало специальные серии к 23 февраля, 8 марта и 1 апреля.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партия "консервированных носков" поступила в продажу ограниченным тиражом – всего три тысячи экземпляров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Заказавшую киллеру свою куму и ее несовершеннолетнюю дочку гомельчанку приговорили к 11 годам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика