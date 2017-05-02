БРЕСТ, 3 мая — Sputnik. Брестский чулочный комбинат выпустил сувенирную серию носков в банке, посвященную Дню Победы под названием "Носки победителей", сообщили Sputnik в среду на предприятии.

"На этот раз в банку упаковали черные мужские носки с символом Брестской крепости", — рассказали на комбинате.

На банке изображены Холмские ворота Брестской крепости, а на носках — звезда.

Партия сувенирных "консервов" ограничена трехтысячным тиражом на всю страну. Банки уже находятся в продаже, стоимость за штуку — 2 рубля 99 копеек.

Это четвертая серия носков от Брестского чулочного комбината. Ранее предприятие выпускало специальные серии к 23 февраля, 8 марта и 1 апреля.