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Носки победителей: брестская "чулочка" выпустила "консервы" к 9 мая
03.05.2017 16:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 3 мая — Sputnik. Брестский чулочный комбинат выпустил сувенирную серию носков в банке, посвященную Дню Победы под названием "Носки победителей", сообщили Sputnik в среду на предприятии.
"На этот раз в банку упаковали черные мужские носки с символом Брестской крепости", — рассказали на комбинате.
На банке изображены Холмские ворота Брестской крепости, а на носках — звезда.
Партия сувенирных "консервов" ограничена трехтысячным тиражом на всю страну. Банки уже находятся в продаже, стоимость за штуку — 2 рубля 99 копеек.
Это четвертая серия носков от Брестского чулочного комбината. Ранее предприятие выпускало
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Партия "консервированных носков" поступила в продажу ограниченным тиражом – всего три тысячи экземпляров.
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