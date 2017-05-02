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В Минске начали водить экскурсии по цехам тракторного завода

03.05.2017 15:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Новый вид отдыха осваивают в Беларуси. Туристов начали водить по цехам Минского тракторного завода. За одну экскурсию посетителям показывают весь процесс создания сельхозмашин. Рассмотрел каждую деталь корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

У семиклассников вместо уроков - экскурсия по тракторному заводу. На таком огромном предприятии, где есть свои улицы и кварталы, школьники впервые.

«Содержательно. И ребята, возможно, смогут связать свое будущее с такой специальной техникой», - поделилась учитель Ольга Гункевич.

На заводе можно не только увидеть производство, но и посидеть в кабине. Посмотреть на самую мощную и популярную можешь приходят и ветераны, и иностранцы.

«Мне нравятся трактора, как они выглядят, как их делают. Все узнать, классно же! Потом, когда вырастешь, и своим детям расскажешь», - поделился ученик 7 класса Радион Войтишек.

Экскурсовод знакомит школьников с тонкостями производства. Здесь, в механическом цеху, показывает, как изготавливают шестеренки и валы на станках-роботах. Шасси, трансмиссия, ходовая часть и рулевое управление - эти слова школьникам пока мало знакомы. Но детей важно заинтересовать, уверены сотрудники предприятия. Преподаватели с этим согласны.

Основанный в середине прошлого столетия Минский тракторный завод открылся для всех только в этом году. Всего за пару месяцев предприятие посетили несколько сотен туристов. Юбилейному, тысячному гостю вручили подарок. Матвей Позняк получил диплом и мини-копию самого большого «Белоруса».

Скоро на промышленном гиганте посетителям будут предлагать поучаствовать в сборке тракторов.

 
 
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В ближайшее время посетителям разрешат не только наблюдать, но и участвовать в сборке машин.

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