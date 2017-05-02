﻿ Мужчину, который вышел в Гродно на одиночный пикет, оштрафовали на 30 базовых величин. 21.by
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Мужчину, который вышел в Гродно на одиночный пикет, оштрафовали на 30 базовых величин

03.05.2017 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Анатолий Мышкевич простоял с одиночным пикетом около здания Гродненского облисполкома 30 минут, после чего приехали сотрудники милиции, которые пригласили мужчину проехать вместе с ними в Ленинский РОВД.


По словам мужчины выйти с плакатом на улицу он решил после того, как в одной из больниц его 88-летнего дедушку, инвалида І группы по онкологическому заболеванию отказались госпитализировать. Мужчину отвезли в Ленинский РОВД Гродно.

— Потом сразу доставили в суд Ленинского района, где буквально за 10 минут мне вынесли приговор — 30 базовых (690 рублей). Я сразу признал свою вину — решил, что спорить бесполезно. Главное для меня достучаться до гродненских властей с моей проблемой. Планирую записаться на прием к мэру города, чтобы рассказать ему о своей ситуации, — рассказал Анатолий Мышкевич.

 
Теги: Гродно
 
 
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Анатолий Мышкевич простоял с одиночным пикетом около здания Гродненского облисполкома 30 минут, после чего приехали сотрудники милиции, которые пригласили...

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