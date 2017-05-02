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Слоним попрощался с убитыми скульптором Богданом и его женой

03.05.2017 17:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Убитого скульптора Леонида Богдана и его супругу Тамару похоронили в Слониме в среду.

Слоним попрощался с убитыми скульптором Богданом и его женой
© Sputnik/ Евгений Казарцев, Виктор Толочко
Близкие Леонида Богдана поделились воспоминаниями о скульпторе

Богданы были зверски убиты в ночь с субботы на воскресенье, по подозрению в совершении преступления был задержан внук погибших. По данным правоохранителей, подросток вышел из себя после того, как бабушка и дедушка нашли у него электронную сигарету.

Похоронили Леонида и Тамару Богданов в среду на кладбище в Слониме. Как передает "Газета Слонимская", на похороны пришли председатель райисполкома Олег Торгонский, председатель районного Совета депутатов Сергей Рагозик, работники учреждений культуры, друзья и знакомые погибших, а также жители города. 

Богдан многое сделал для родного города: он подарил Слониму мемориальные таблицки и скульптуры, тесно сотрудничал с местным краеведческим музеем и другими художниками. У скульптора было еще множество планов, в том числе персональная выставка в музее.

Леониду Богдану в августе этого года исполнилось бы 64 года.

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Теги: Минск
 
 
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В последний путь погибших проводил и глава Слонимского районного исполнительного комитета.

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