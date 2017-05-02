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Сенатор Чайчиц: народ готов обсуждать отмену смертной казни

03.05.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета республики Национального собрания Беларуси Виктор Чайчиц считает, что белорусское общество готово к дискуссии по вопросу отмены смертной казни.

Сенатор Чайчиц: народ готов обсуждать отмену смертной казни
© Sputnik / Анна Нефедова
Еврочиновник: для отмены смертной казни в РБ нужна политическая воля

С визитом в Минске находятся исполнительный директор организации "Проект по вопросам смертной казни", член экспертной группы по вопросам смертной казни МИД Великобритании Парвез Джаббар и генеральный секретарь организации "Международная комиссия против смертной казни" (город Мадрид) Асунта Виво Кавальер. Сегодня кроме встречи в парламенте они провели беседу в Белорусском государственном университете, а в ближайшие дни совершат визит в один из регионов Беларуси для обсуждения тематики по вопросу смертной казни 

"Сегодня народ уже готов обсуждать вопрос об отмене смертной казни", – заявил Чайчиц в среду в Минске в нижней палате белорусского парламента, где прошла дискуссия по данному вопросу. 

Сенатор отметил, что в судебной практике встречаются случаи, когда потерпевшие просят для обвиняемых не расстрел, а пожизненное заключение: по их мнению, смертная казнь слишком легкое наказание. В данной связи он привел пример судебный процесс над жителем Мозыря – убийцей собственных детей (Кириллом Казачком — Sputnik): потерпевшая просила для обвиняемого пожизненное заключение, чтобы "он мучился всю жизнь". 

Ряд белорусских депутатов также выказались за то, что первым шагом должен быть мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров. 

В свою очередь Джаббар отметил, что Беларусь когда-нибудь отменит высшую меру наказания, по его мнению, это вопрос времени. "Можно сделать первый шаг", – считает еврочиновник. 

Когда депутат "от оппозиции" Анна Канопацкая предложила внести на рассмотрение в Овальный зал отмену смертной казни, председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Наумович заявил, что это преждевременно. По его словам, депутаты могут проголосовать против, и данный вопрос опять будет отодвинут. 

В начале 2018 года белорусские депутаты планируют провести парламентские слушания по проблематике отмены смертной казни. 

Беларусь является единственной в СНГ и Европе страной, где применяется высшая мера наказания и исполняются "расстрельные" приговоры.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава коллегии адвокатов отметил, что в судебной практике встречаются случаи, когда потерпевшие просят для обвиняемых не расстрел, а пожизненное заключение.

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