МИНСК, 3 мая – Sputnik. Председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета республики Национального собрания Беларуси Виктор Чайчиц считает, что белорусское общество готово к дискуссии по вопросу отмены смертной казни.



© Sputnik / Анна Нефедова Еврочиновник: для отмены смертной казни в РБ нужна политическая воля

С визитом в Минске находятся исполнительный директор организации "Проект по вопросам смертной казни", член экспертной группы по вопросам смертной казни МИД Великобритании Парвез Джаббар и генеральный секретарь организации "Международная комиссия против смертной казни" (город Мадрид) Асунта Виво Кавальер. Сегодня кроме встречи в парламенте они провели беседу в Белорусском государственном университете, а в ближайшие дни совершат визит в один из регионов Беларуси для обсуждения тематики по вопросу смертной казни

"Сегодня народ уже готов обсуждать вопрос об отмене смертной казни", – заявил Чайчиц в среду в Минске в нижней палате белорусского парламента, где прошла дискуссия по данному вопросу.

Сенатор отметил, что в судебной практике встречаются случаи, когда потерпевшие просят для обвиняемых не расстрел, а пожизненное заключение: по их мнению, смертная казнь слишком легкое наказание. В данной связи он привел пример судебный процесс над жителем Мозыря – убийцей собственных детей (Кириллом Казачком — Sputnik): потерпевшая просила для обвиняемого пожизненное заключение, чтобы "он мучился всю жизнь".

Ряд белорусских депутатов также выказались за то, что первым шагом должен быть мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

В свою очередь Джаббар отметил, что Беларусь когда-нибудь отменит высшую меру наказания, по его мнению, это вопрос времени. "Можно сделать первый шаг", – считает еврочиновник.

Когда депутат "от оппозиции" Анна Канопацкая предложила внести на рассмотрение в Овальный зал отмену смертной казни, председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Наумович заявил, что это преждевременно. По его словам, депутаты могут проголосовать против, и данный вопрос опять будет отодвинут.

В начале 2018 года белорусские депутаты планируют провести парламентские слушания по проблематике отмены смертной казни.

Беларусь является единственной в СНГ и Европе страной, где применяется высшая мера наказания и исполняются "расстрельные" приговоры.