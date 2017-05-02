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Статкевича выпустили из ИВС на Окрестина
03.05.2017 17:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Оппозиционного политика Николая Статкевича, отбывавшего административный арест в изоляторе на Окрестина, выпустили на свободу, сообщают СМИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
29 апреля супруга Статкевича Марина Адамович сообщила о его исчезновении. Позже стало известно, что
В среду, 3 мая, Статкевича, призывавшего устроить несанкционированную акцию 1 мая в центре Минска, после пяти суток ареста выпустили на свободу.
"Я не знаю, что было 1 мая в городе. Ничего не знаю про 1 мая, абсолютно", — заявил Статкевич журналистам, выйдя из ИВС.
Когда журналисты сообщили, что в понедельник в центре белорусской столицы состоялся несанкционированный митинг. "Прекрасно", — сказал он, когда узнал, что акция все же состоялась.
Ранее сообщалось, что
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Статкевич рассказал, что ничего не знает о том, как прошла несанкционированная акция 1 мая.
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