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Статкевича выпустили из ИВС на Окрестина

03.05.2017 17:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Оппозиционного политика Николая Статкевича, отбывавшего административный арест в изоляторе на Окрестина, выпустили на свободу, сообщают СМИ.

Статкевича выпустили из ИВС на Окрестина
© Sputnik / Виктор Толочко
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29 апреля супруга Статкевича Марина Адамович сообщила о его исчезновении. Позже стало известно, что ему назначили пять суток ареста, которые он отбывал в изоляторе временного содержания (ИВС) на Окрестина.

В среду, 3 мая, Статкевича, призывавшего устроить несанкционированную акцию 1 мая в центре Минска, после пяти суток ареста выпустили на свободу.

"Я не знаю, что было 1 мая в городе. Ничего не знаю про 1 мая, абсолютно", — заявил Статкевич журналистам, выйдя из ИВС.

Когда журналисты сообщили, что в понедельник в центре белорусской столицы состоялся несанкционированный митинг. "Прекрасно", — сказал он, когда узнал, что акция все же состоялась.

Ранее сообщалось, что во время акции были задержаны несколько человек, в том числе Павел Северинец, Максим Винярский и другие. Участники шествия получили "сутки".

 
Теги: Минск
 
 
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Статкевич рассказал, что ничего не знает о том, как прошла несанкционированная акция 1 мая.

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