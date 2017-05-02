Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, обвиняют в получении взяток на сумму 23 тысячи долларов. Вину он не признает. Гособвинитель потребовал приговорить Тулая к 11 годам лишения свободы, конфисковать имущество, оштрафовать на 500 базовых величин и лишить звания «полковник».



Фото: Екатерина Борисевич, TUT.BY

— Я удивлен, что меня еще не обвинили в том, что ходил на работу умышленно из корыстных побуждений. <…> Где эти деньги? Я не вижу их. Дайте хоть в руках подержать, — эмоционально говорит обвиняемый Виталий Тулай, находясь в железной клетке.

В среду, 3 мая, в суде Ленинского района Минска продолжились судебные слушания по делу высокопоставленного сотрудника МЧС. Напомним, Виталия Тулая задержали 23 декабря 2015 года при получении 10 миллионов рублей (старыми). Чуть позже ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 429 УК «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и по ч. 2 ст. 430 «Получение взятки».

По уголовному делу проходят два бывших сотрудника МЧС: Паланевич в качестве обвиняемого и Мукавозчик в роли свидетеля. Обвинение считает, что Тулай получал взятки от Паланевича и Мукавозчика за то, что помогал решать вопросы. Всего Виталию Тулаю вменяют сумму в 23 тысячи долларов.

— Свою вину признаю полностью, — заявляет Сергей Паланевич.

Он рассказал в суде, как в марте 2015 года к нему обратился знакомый и попросил помочь с документацией — здание не соответствовало нормам пожарной безопасности. Паланевич встретился с Тулаем, обсудил этот вопрос, а затем в качестве благодарности получил от знакомого 10 тысяч долларов.

— 5 тысяч я передал Тулаю. Считал, что нужно делиться, — говорит обвиняемый Сергей Паланевич. По его словам, как бывший сотрудник МЧС он был вхож во многие кабинеты, когда возник очередной клиент с проблемой, Паланевич пошел к начальнику одного из РОЧС.

— Положил 10 миллионов в коробку из-под диска, оставил на подоконнике со словами: «Это фильм, который можно посмотреть». Судьба денег мне неизвестна, — уточняет Паланевич.

Возмущенный Тулай не раз интересовался у бывшего друга Паланевича, почему в их переписке в Viber нет ни слова про деньги:

— Не хватило мышления, чтобы написать: «Встречаю человека, чтобы забрать деньги».

26 взяток от Мукавозчика Тулай также отрицает. Свидетель все суммы записывал к себе в телефон. К примеру, Паланевич был записан как «Братан», Тулай как «Мальчик» и «Малыш».

— Судя по суммам, я подпольный миллионер. Да, Паланевич был моим другом, я его консультировал, но разве консультация — это преступное деяние? Вину не признаю. Якобы я ввел в состав фирмы (она занималась установкой пожарных извещателей. — Прим.TUT.BY) своего тестя. Но я никаких команд никому не давал, меня вообще в июле 2015 года не было в стране! — говорит Виталий Тулай.

Он настаивает, что будучи председателем экспертной комиссии, никакого влияния на экспертов не имел, не мог дать им распоряжение на ввод того или иного административного здания. А обвинения в том, что за деньги предоставлял фирме, устанавливающей пожарные извещатели, информацию о предприятиях, где выявили нарушения, считает несостоятельными. Якобы эта информация находится в открытом доступе на сайте МЧС и никакого секрета из себя не представляет.

Фигурантов уголовного дела задержали в кафе. Тулай отрицал, что получил 10 миллионов в качестве взятки, он объяснял: эти деньги одолжил у друга на операцию жены. В суде высокопоставленный сотрудник МЧС не отрицает: с июля 2014 года по декабрь 2015 года он каждый месяц получал по 10 миллионов от свидетеля Мукавозчика, чтобы передать тестю. Якобы это были дивиденды, так как тесть и Муквозчик работали вместе в одной фирме, а тесть пожилой человек и деньги было удобно передавать через Тулая.

Гособвинитель Тимофей Конодо попросил суд признать Виталия Тулая виновным, приговорить к 11 годам в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, назначить штраф в размере 500 базовых величин, лишить звания «полковник». При обыске у него нашли 11 тысяч евро и 50 тысяч долларов, на эти деньги наложен арест. Для Сергея Паланевича прокурор затребовал 2,5 года ограничения свободы.