Песни военных лет звучали сегодня в Минске. Там прошла акция «Трамвай Победы». В одном вагоне вместе прокатились ветераны войны и школьники. Ребята провезли портреты своих родных-фронтовиков. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей

Диспетчерская станция «Зеленый Луг». Школьники встречают «Трамвай Победы», в руках у каждого - портреты воевавших родственников.

Третьеклассница Василиса о прадедушках и прапрадедушках-фронтовиках знает совсем немного. Все они умерли задолго до ее рождения. Но девочка точно запомнила: дедушки Анатолий и Ефим - герои.

«Это дедушка моей бабушки Люды - Ефим. Он был подполковником, и ему маршал Жуков вручил даже медаль», рассказала Василиса Примакова.

«Дорога на Берлин», «Катюша», «Первым делом самолеты»… О родных ветеранах детям напоминают мелодии военных лет. А вот сами участники Великой Отечественной рады, что молодежь при всем желании не может по-настоящему понять этих песен.

«Если бы они пережили то, что мы, они б восприняли это все по-другому. Но мы стараемся, как можем», - поделился ветеран Великой Отечественной войны Виктор Сапега.

В годы войны Ада Алексеевна была ровесницей этих детей. Далекое 9 мая 45-го был самым радостным днем ее жизни.

«Как они плакали, как они обнимались, как они кричали «Ура!» Один солдат достал подушку, разрезал ее на четыре части и бросил ввысь. Это был перьевой фейерверк! Это было что-то. У нас, у детей, головы от пуха были белые!», - вспоминает Ада Черкашенко.

Сегодня ветераны оставили дома все «болячки», чтобы проехать в трамвае вместе со школьниками. Они не упускают ни одной возможности поговорить с детьми и рассказать им правду о войне.

Такая акция прошла в стране в первый раз. Организаторы надеются, что она станет традиционной.