В Центральном Доме офицеров министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков провел личный прием граждан.

Личный прием — одна из действенных форм работы с населением. Одно дело сухие строки на бумаге, и другое — когда непосредственно беседуешь с человеком, можешь задать уточняющие вопросы.

Глава военного ведомства внимательно выслушал всех обратившихся к нему граждан. Основные вопросы касались прохождения военной службы. И хотя у каждого из военнослужащих, прибывших на личный прием, была своя история, практически всех их объединяло одно — в основе сложившихся проблем лежало отношение того или иного должностного лица к выполнению своих обязанностей.

Психологи утверждают, что успешные люди отличаются от обычных тем, что они не боятся брать на себя ответственность за все совершаемые дела — и те, что обеспечивают позитивные результаты, и те, что приносят негативные последствия. Однако иногда люди используют отговорки, стараясь тем самым снять с себя ответственность за совершенные промахи. И неважно, что это — опоздавший автобус, не вовремя выполненная поставленная командиром задача, срыв установленных сроков. Чаще всего мы виним других, забывая о том, что сами вышли из дома слишком поздно, поэтому опоздали; не выполнили задачу, потому что недобросовестно отнеслись к ее решению; не захотели услышать подчиненного, в результате чего пустяковый конфликт перерос в трагедию.

Но если вы спросите таких людей, почему они бездействуют, найдутся сотни причин и обстоятельств, которые, якобы привели к тем или иным негативным последствиям. Таким личностям свойственно обвинять в своих неудачах время, других людей и обстоятельства, всегда находится кто-то виноватый в том, что человек допустил промах. Кто-то, но не он сам…

Знание и строгое соблюдение в служебной деятельности требований законодательства Республики Беларусь, воинских уставов должно быть для человека в погонах не просто необходимостью, а внутренней потребностью, постепенно превращающейся в привычку, которая, как известно, является «второй натурой». И тогда не придется доказывать, что ты чего-то стоишь, находишься на своем месте и способен принести пользу. Поступки человека говорят громче, чем его слова, — вот неоспоримая правда жизни!

На это акцентировал внимание на личном приеме и глава военного ведомства, принимая решение по каждому обращению военнослужащих, дав им шанс показать себя в деле на новом месте службы.

Конечно, ошибаться свойственно всем. Но из каждой ошибки нужно научиться выносить необходимый опыт, который поможет не совершать промахов в будущем. Человек, ответственно относящийся к своему делу, выполняющий его качественно и старательно не от случая к случаю, а изо дня в день, — вот та самая основа, на которой держится любое дело, тем более военная служба.

…Вопрос, с которым обратились к главе военного ведомства представители Борисовского эксплуатационного управления Вооруженных Сил, касался оптимизации их структуры. Есть такая поговорка: бежать впереди паровоза. Это значит — опережать события. Бегущий впереди порой делает определенные вещи прежде, чем в них возникает потребность… Так получилось и в этом случае. Министр обороны внимательно выслушал мнение борисовчан и пояснил, что в основе принятия решения по реорганизации или оптимизации той или иной организации лежит один принцип: состав структуры должен соответствовать тем задачам, которые на нее возложены.

Напоминаем, что личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297–11–19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Граждане могут также адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»