В выставочном павильоне на столичном проспекте (Победителей, 14) состоялось торжественное открытие XXI Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі».





Традиционными ценностями белорусской журналистики являются профессионализм, объективность, ответственность. И как следствие этого — доверие СМИ слушателей, читателей и зрителей. Именно поэтому выставка в нынешнем году проходит под девизом «Нам доверяют!».

К слову, в ней принимают участие СМИ многих стран. А в качестве специального гостя XXI Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі» — средства массовой информации Китайской Народной Республики. Неслучайно в эти дни в нашей стране проходит пресс-тур представителей региональных СМИ КНР.

Приветственный адрес участникам, гостям и организаторам выставки от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко зачитал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Жарко. Это масштабное событие, убежден глава государства, имеет в нашей стране большой общественный резонанс. Ежегодная демонстрация возможностей национальных средств массовой информации убедительно свидетельствует об их значительном потенциале. Александр Лукашенко убежден также в том, что проведение дискуссий, круглых столов, мастер-классов ведущих журналистов послужит повышению уровня профессионального мастерства, дальнейшему развитию деловых и творческих контактов в сфере СМИ.

Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич, в свою очередь, отметила, что вот уже более 20 лет ведется этот проект (выставка. — Авт.), развивая национальное информационное пространство:

— Сегодня большая забота нашего Президента, правительства Республики Беларусь о развитии медийной сферы дает свои плоды. Мы имеем полноценное национальное информационное пространство, насыщенное более чем 1,5 тыс. национальных печатных СМИ, более чем 270 теле- и радиопрограммами.

В рамках XXI Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі», добавила министр информации, будет идти речь о серьезных вещах и проблемах в развитии профессионализма и ответственности средств массовой информации. Медийное поле Беларуси всегда должно оставаться ответственным, созидать мирные взаимоотношения между государствами, уверена Лилия Ананич.

Добавим, что в торжественном открытии значимого для СМИ мероприятия принял участие также Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, который отметил высокую популярность данной выставки.

Всего в ее рамках спланировано более 200 насыщенных мероприятий, в том числе круглые столы, семинары, конференции на такие темы, как «Роль СМИ в идеологических процессах» и «СМИ в меняющемся мире. Профессионализм и ответственность», «Подписная кампания в СМИ. Использование новейших стратегий и маркетинговых методов» и многие другие.

Немалая роль на выставке отведена и военным средствам массовой информации. Так, в течение нескольких дней посетители выставочного павильона смогут оценить технические возможности портативного информационного комплекса ПИК‑2015, представленного на стенде Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр». ПИК‑2015, созданный для информационного обеспечения войск, состоит из встроенных в контейнер-чемодан DVD-аудиовидеоресивера, акустической стереофонической системы, микшерного пульта, АКБ и системы питания. Вскоре комплекс поступит на вооружение белорусской армии.





Помимо традиционной презентации печатных изданий нашего агентства — «Белорусской военной газеты. Во славу Родины», журналов «Армия», «ВПК. Беларусь», приложений к журналу «Армия», в рамках выставки проходит также показ фильма, посвященного 95‑летию нашей газеты «в погонах» и 20‑летию журнала «Армия».

По соседству со стендом агентства «Ваяр» разместился стенд наших коллег — телекомпании «Воен ТВ». В рамках выставки они презентуют видеоролики собственного производства, созданные на различную тематику (социальная реклама, призыв на военную службу, поступление в военные учебные заведения, боевая подготовка и другие).

Выставка пройдет в Минске до 6 мая, а непосредственно 5 мая состоится торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера».

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской