На 230‑м общевойсковом полигоне прошло состязание на звание лучшего минометного расчета.





Ратный экзамен держал личный состав минометной батареи 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. К слову, это соревнование стало одним из этапов отбора расчетов, которые нынешним летом представят нашу страну на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Республике Казахстан. Победители получали шанс побороться за путевку на «АрМИ‑2017» с расчетами из других воинских частей.

Так что на кону стояло не только право называться лучшим минометным расчетом 841‑й гвардейской группы артиллерии, но и возможность продолжить борьбу за место в составе белорусской команды на престижных международных состязаниях. Стоит ли говорить, что на каждом из этапов гвардейцы стремились показать профессионализм и отменную слаженность…

На трассу состязания вышли восемь минометных расчетов 841‑й гвардейской группы артиллерии. В течение двух дней им предстояло продемонстрировать мастерство в выполнении нормативов, стрельбе из миномета 2Б11 и стрелкового оружия, вождении транспортной машины МЗКТ‑500200.

Объективно оценить уровень подготовки минометчиков позволила насыщенная соревновательная программа. На первом этапе каждый военнослужащий должен был сдать нормативы по специальной подготовке в соответствии с занимаемой должностью. На учебных местах отрабатывались все основные элементы боевой работы — от приведения миномета к бою до установки коллиматора. Каждая лишняя секунда, каждая ошибка серьезно снижала шансы на первенство. И наоборот: перекрываешь норматив — зарабатываешь для расчета дополнительные баллы.

— Белорусские минометчики уже имеют опыт участия в Армейских международных играх», — отметил главный судья состязания начальник отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сергей Русецкий. — Наша команда достойно выступила на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в 2015 году, заняв третье место. Тот опыт востребован при организации занятий по боевой подготовке и проведении различных состязаний. При этом программа конкурса с каждым годом меняется. Так, по сравнению с 2015‑м в этом году добавили стрельбу из автомата и пулемета, выполнение задач в ночных условиях. Мы не стоим на месте, корректируем условия наших соревнований и планы подготовки команды.





* * *

Самым зрелищным событием первого дня турнира стало, пожалуй, состязание водителей. Лучший определялся на специально оборудованной трассе повышенной сложности.

Пересеченная местность, колейный мост, «змейка», курган, проходы в минно-взрывном заграждении… Чтобы успешно справиться с этим испытанием, нужно быть настоящим мастером своего дела. И таковых, как показала трасса, в 841‑й гвардейской группе артиллерии немало.

— В нашем подразделении большое внимание уделяется обучению экстремальному вождению, — пояснил техник минометной батареи гвардии прапорщик Сергей Середа. — Опыт практических занятий и полевых выходов показывает, что для качественного выполнения задач водители должны быть готовы действовать в любых условиях. Причем эти навыки необходимо доводить до автоматизма, ведь в бою времени на раздумья не будет.

Лучшее время на трассе показал водитель гвардии ефрейтор Вадим Кононович. Примечательно, что парень впервые сел за руль МЗКТ‑500200 всего четыре месяца назад. И при этом смог опередить более опытных коллег.

— Честно говоря, не ожидал, что пройду трассу быстрее всех, ведь остальные водители тоже подготовлены очень хорошо, — признался Вадим. — Может, помог опыт вождения на МАЗе, который получил до армии… Сегодня маршрут был интересным, но в то же время очень сложным. Пожалуй, самым сложным, который мне когда-либо приходилось преодолевать: много препятствий, подъемов и крутых поворотов. Особенно запомнилась «змейка» — машина наша довольно габаритная, и чтобы вписываться в повороты на максимальной скорости, руль нужно крутить очень быстро. Здорово, что все получилось!.. Побеждать-то всегда приятно.

Довольно высокие результаты по итогам первого состязательного дня показали не только водители, но и расчеты. А потому судьба итоговых мест определялась уже на втором этапе — в индивидуальной гонке.





* * *

…Очередной расчет замер на старте, минометчики предельно сосредоточенны. Наверняка каждый в эти мгновения прокручивает в голове предстоящие действия… Наконец судья дает команду на начало заезда — и машина трогается с места, вспахивая песчаный грунт полигона. А через несколько минут грузовик резко тормозит у огневой позиции.

Минометчики ловко управляются с тяжелым орудием (а весит оно более двухсот килограммов!). Выгружают его из машины, размещают в окопе и переводят в боевое положение. Наводчик «прилипает» к прицельным приспособлениям, вводит исчисленные установки. Один заряжающий несет боеприпас к миномету, второй укладывает его в ствол…

Удивительным образом гвардейцам удается сочетать в боевой работе скорость и уверенность действий с ювелирной аккуратностью. Мина с характерным шуршанием скользит по стволу вниз, и военнослужащие пригибаются, прикрывая уши, — на случай самопроизвольного выстрела. Еще раз проверяется наводка (при заряжании прицел может сбиться), и расчет покидает окоп. Наводчик натягивает спусковой шнур…

— Миномет! Выстрел!.. — голос тонет в оглушительном грохоте.

Еще не успевает рассеяться дым от сгоревшего пороха, как номера расчета уже вновь на своих местах в окопе в готовности открыть огонь. Командир же, вооружившись биноклем, смотрит в район мишени. По правилам состязаний мина должна упасть не дальше 15 метров от цели. И это при том, что расстояние до нее — около полутора километров.

На этот раз цель поражена второй миной (всего на мишень дается три снаряда). Звук разрыва только доносится до огневой, а тут уже вновь кипит боевая работа. Стараясь не терять ни секунды, военнослужащие грузят миномет в машину и отправляются на очередной рубеж, где водителю предстоит выполнить стрельбу из гранатомета, а еще одному члену расчета — из автомата…

— Тренировки не прошли зря, наш расчет сработал отлично, — рассказал после заезда наводчик гвардии рядовой Артём Фесенко. — Мы и прежде показывали высокие результаты на занятиях. Но состязание — это нечто особенное!.. Каждый действует на пределе, стараясь экономить драгоценные секунды. Проигрывать никому не хочется.

Согласен с подчиненным и командир миномета гвардии сержант контрактной службы Александр Козелецкий.

— Соревновательный дух помогает добиваться максимальной слаженности в боевой работе, — уверен он. — Этот опыт однозначно поможет нам в дальнейшей службе. Вдобавок очень хочется верить, что пригодится он и на Армейских международных играх. По крайнем мере, мы сделаем все возможное для того, чтобы попасть на эти престижные соревнования и достойно представить свою страну…

Отбор минометчиков, которые представят Республику Беларусь на «Армейских международных играх — 2017», продолжается. Состязания на лучший минометный расчет будут проведены в оперативных командованиях, затем пройдет и всеармейский конкурс. Ну а результаты военнослужащих 841‑й гвардейской группы артиллерии 11 омбр указывают на то, что представительство слонимских гвардейцев на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в этом году будет внушительным.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора