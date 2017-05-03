«Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку» — эти слова приписывают известному древнеримскому философу и оратору Цицерону. Выдающийся деятель, конечно, не мог знать того, что спустя века курсант Александр Луканский, сам того не сознавая, примет его мудрую мысль как руководство к действию.