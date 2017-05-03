Офицер по культурно-досуговой работе — начальник клуба 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии прапорщик Вадим Нищик увлеченно рассказывает о службе. В клубе бригады регулярно проводятся концерты, викторины для читателей, тематические вечера, утренники для детей военнослужащих.

— Когда новобранцы приходят к нам в часть, мы оставляем гитару или баян в комнате досуга, а через некоторое время спрашиваем у командиров отделений, кто играл на музыкальных инструментах. Узнаем и обращаем внимание на этих ребят. Затем проводим смотр-конкурс художественной самодеятельности среди военнослужащих и таким образом находим таланты, — поясняет Вадим Нищик.





Вадим Александрович рассказывает, как в бригаде идет подготовка к участию в конкурсе молодых семей военнослужащих «Семья — кристалл общества». Сначала отбираются семьи военнослужащих, желающие проявить себя, затем проводится конкурсный отбор. После этого лучшей семье помогают подготовить творческий номер для дальнейшего участия в конкурсе.

Гвардии прапорщик Нищик вспоминает, как воины взвода специальной связи батальона связи гвардии рядовой Андрей Ягович и гвардии сержант Андрей Швек участвовали в телевизионном фестивале армейской песни «Звезда». Они исполняли песню «Брестская крепость». Был детально продуман образ бравых десантников, создан видеоряд, сопровождающий исполнение песни.

Уже идет подготовка к празднованию Дня Победы. Планируется, что в бригаду будут приглашены ветераны, военнослужащие исполнят под гитару песни военных лет, прочтут стихи и прозу о военных событиях.

Вадим Нищик не только ищет армейские таланты, но и сам может выходить на сцену в качестве ведущего различных мероприятий. С детства он любил участвовать в художественной самодеятельности: читал стихи и играл в театральных постановках. А потом поступил в Брестский профессионально-технический колледж сферы обслуживания, где освоил специальность «радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры». Признается, что это помогает ему как начальнику клуба при работе со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой. В 38 одшбр проходил срочную службу водителем полевого автоклуба. Затем он остался на службу по контракту. Учился в 72 ОУЦ, стал прапорщиком, после чего стал начальником радиостанции в батальоне связи. Затем Вадиму Нищику предложили стать начальником клуба (в этой должности он служит уже четыре года). Сейчас Вадим Александрович получает высшее образование — учится в Брестском государственном университете имени А. С. Пушкина по специальности «специалист по социальной работе — психолог». Это помогает ему в службе, а еще в воспитании детей, которые также растут личностями творческими. Старший, шестилетний Егор старательно декламирует стихи, а младший, двухлетний Андрей пока только знает слова колыбельных. Жена Татьяна по образованию учитель начальных классов, понимает и поддерживает мужа в службе и творчестве.

— Клуб в воинской части нужен для того, чтобы туда приходили военнослужащие отдохнуть душой, почувствовать причастность к искусству. Ведь армия должна развивать парней не только физически, но и духовно, — не сомневается гвардии прапорщик Вадим Нищик.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Дениса Малышица