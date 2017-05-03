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Подготовка к поступлению в учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»

03.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В академии функционируют курсы по подготовке абитуриентов к централизованному тестированию.

На подготовительных курсах занятия проводятся высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Образовательный процесс на подготовительных курсах основывается на следующих принципах:

высокая эффективность обучения;

адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся;

приоритет активных форм работы;

психологическая адаптация к вступительным испытаниям.

Форма обучения на подготовительных курсах очная, с наполняемостью групп 8–12 человек. Продолжительность обучения на курсах — 2,5 недели. Начало обучения — 15 мая 2017 года.

Обучение платное. Комплектование групп осуществляется с 3 мая 2017 года.

Телефон для справок: (8 017) 287‑49‑22.

 
 
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В академии функционируют курсы по подготовке абитуриентов к централизованному тестированию. На...

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